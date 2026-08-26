„Vanity Fair“ kürt Papst Leo XIV. für seinen unkonventionellen Stil

Das Magazin hat für seine Best Dressed List 2026 zehn Persönlichkeiten ausgewählt, die mit einem eigenständigen modischen Blick und außergewöhnlichen Auftritten auffallen. Demnach folgen die ausgewählten Personen keinen Trends und haben eine ganz eigene modische Handschrift. Unter den zehn von dem Modemagazin gekürten „Originals“ finden sich Künstler, Sportler, Designer und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Angeführt wird die Auswahl von US-Regisseur Spike Lee. Der Filmemacher ist nicht nur als leidenschaftlicher Fan der New York Knicks bekannt, sondern auch für seine auffälligen Outfits. Auch die Eiskunstläuferin Alysa Liu zählt zu den diesjährigen Stil-Originalen, sowie Thelma Golden, Direktorin des Studio Museum in Harlem.

2021 hatte die italienische Ausgabe des Magazins Vanity Fair Papst Franziskus die Titelseite gewidmet.