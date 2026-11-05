„Benko – Size Does Matter“: Thomas Stipsits über seine Rolle als Signa-Gründer

So entstand die Rolle aus der Ambivalenz, ohne dass einander die beiden je begegnet wären. „Man muss ihm zugestehen, dass er Visionen hatte, die am Anfang wirklich innovativ waren. Und er hatte einen unfassbaren Charme“, kommt er auf den persönlichen Zugang. „Er konnte die abgebrühtesten Füchse derart überzeugen, dass sie ihm Hunderte Millionen überlassen haben. Er hatte schon etwas, alle haben sich sicher gefühlt bei ihm.“

Und eine weitere Runde beim Feinschliff: „Er schien im Umgang sehr sympathisch und war in den Medien wenig präsent. Wenn er einmal vor die Kamera tritt, spricht er ganz besonnen, er hat auch das Tirolerische nie abgelegt, das schafft Grundsympathie. Und vorsichtig gesagt glaube ich auch nicht, dass das alles nur Kalkül war. Ich glaube, er hat auch mit seinem Gewissen gekämpft. Er muss den Kopf voll gehabt haben bis über beide Ohren, es lief ja wohl alles über ihn. Und wenn du merkst, das Ganze kippt, ist der Rückzug schwieriger als der Angriff.“

Die nicht zu knapp bemessene dämonische Komponente? Lagerte man klug an den deutschen Kollegen Heino Ferch aus. Benko tritt voller Skrupel vor die Belegschaft, wenn am heranrasenden Ende längst nicht mehr zu zweifeln ist. Aber der Mephisto redet ihm die Gewissensbisse aus.

Tiefenpsychologische Enddiagnose: „Das Verhältnis zu seinem Vater war angeblich schwierig, ich könnte mir vorstellen, dass er gegen eine Vaterfigur gekämpft hat, der er beweisen wollte, was er alles schaffen kann.“ Es gebe, fügt er hinzu, Leute, die im Designeranzug geboren würden, und solche, die ihn sich aneignen müssten, daher immer etwas verkleidet aussähen. Auch das riesige Tiroler Anwesen eigne sich diesbezüglich als Indiz.