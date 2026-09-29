Signa-Kredite: Bank Julius Bär von Finanzmarktaufsicht scharf gerügt

Die Zürcher Vermögensverwalterin habe „in schwerer Weise“ gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen verstoßen, tadelte die Finma die Bank in einer Mitteilung vom Dienstag. Sie attestierte Julius Bär „schwere Mängel im Kreditrisikomanagement“ wie auch Verletzungen im Bereich der Geldwäschereibekämpfung.

Julius Bär bestätigte den Abschluss des Verfahrens und teilte mit, dass das Unternehmen bereits einen Antrag auf Aktienrückkäufe bei der Finma eingereicht habe. Die Aktien der Bank stiegen im frühen Handel um rund sieben Prozent.