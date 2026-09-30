Elbtower: Wer den Benko-Turm fertigbauen will – und woran es noch scheitert

Er sollte schon fertig sein, doch seit rund drei Jahren ist der Bau des Elbtowers in Hamburg in rund 100 Metern Höhe gestoppt. Der Turm war ein Prestigeobjekt des Immobilieninvestors und Signa-Gründers René Benko, der seit Jänner 2025 in U-Haft sitzt.

Entworfen vom Londoner Architekten David Chipperfield sollte das Hochhaus das dritthöchste Gebäude Deutschlands werden. Investoren, die Stadt Hamburg und der vorläufige Insolvenzverwalter ringen um den Weiterbau.