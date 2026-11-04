Erster Prozesstag mit Benko-Haselsteiner-Showdown

Benko bekannte sich in seiner Befragung vor Richter Norbert Hofer zu beiden Anklagepunkten „nicht schuldig“. Wenn Haselsteiner behaupte, dass er getäuscht worden sei, „dann lügt er.“ Er habe Haselsteiner zum damaligen Zeitpunkt eine Botschaft des Signa-Sanierungsbeauftragten Arndt Geiwitz übermittelt, der darauf gedrängt habe, dass der Industrielle den fälligen Kaufpreis für den Erwerb von Signa-Development-Aktien aus dem Jahr 2022 bezahlen solle. Haselsteiner, der den Kaufpreis offenbar mit der ihm zustehenden Dividendenauszahlung aufrechnen wollte, habe dem letztlich zugestimmt, aber unter der Maßgabe, dass das Geld treuhändig an Geiwitz überwiesen werde – als Unterstützung für die SportScheck, aber de facto an die Signa Holding, an der Haselsteiner auch beteiligt war.

„Er wollte mich zwingen, dass ich Interesse habe, dass die Signa-Sanierung funktioniert“, gab Benko über Haselsteiner zu Protokoll und meinte: „In der Hitze des Gefechtes hat er mir dann die Garantie aufs Auge gedrückt.“ Er, Benko, habe dann ebenfalls „in der Hitze des Gefechts der Garantie zugestimmt.“ „Haselsteiner hat sich auf Garantie kapriziert, um auf den Kaufpreis zu kommen“, erklärte Benko. Dann kam es zur Abgabe der notariell beglaubigten Garantieerklärung durch Benko, in der er die Auszahlung der Dividende an Haselsteiner binnen kurzer Zeit garantierte und erklärte, ansonsten im Falle des Falles selbst dafür aufzukommen.

Weshalb habe er das gemacht, obwohl er doch gar kein Organ der Signa Holding sei, sondern „nur“ Beiratsvorsitzender und Berater, fragte der Richter: „Sie können sich nicht vorstellen, welchen Druck er (Haselsteiner, Anm.) gemacht hat – ihm war wichtig, dass er nicht doppelt in Anspruch genommen wird. Er wollte auch keinen Anwalt beiziehen.“ Hätte er damals 5 Mio. Euro zahlen können? „Nein, aber für mich war nicht vorstellbar, dass der Garantiefall eintreten würde“, antwortete der Angeklagte.