Frau Wittwer, wir haben da noch eine Frage

Wie sähe unsere Gesellschaft heute aus, wenn Frauen ihre Wut immer frei hätten ausleben dürfen?

Wenn Frauen ihre Wut frei hätten leben dürfen – ohne entmachtet oder invalidiert zu werden –, gäbe es vielleicht weniger Gewalt auf der Welt. Denn weibliche Wut, die ernst genommen und gehört wird, endet selten in Gewalt, sondern es entsteht eine Diskussion, ein Versuch, sich gegenseitig zu verstehen. Wenn wir Witze über fragile männliche Egos machen und uns die grauenhafte Weltlage voller Kriege ansehen, komme ich zu dem Schluss, dass die Welt anders aussehen würde, wären Frauen an der Macht gewesen. Hätte man Frauen von jeher zugehört und wären ihre Emotionen nicht permanent abgewertet worden, hätten wir heute wahrscheinlich eine weniger gewaltvolle Welt.