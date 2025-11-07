Herr Schauer, wir haben da noch eine Frage

Stefan Schauer ist seit über 30 Jahren bei Staud's Wien tätig und seit 2021 geschäftsführender Gesellschafter. Der gebürtige Willendorfer stammt aus einer landwirtschaftlichen Familie und absolvierte die HBLA für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg. Nach Auslandserfahrungen in Australien, Indonesien und Thailand begann er 1991 bei Staud's, wurde 2006 Produktionsleiter und erhielt den Berufstitel „Ingenieur". Heute verantwortet er gemeinsam mit Jürgen Hagenauer unter anderem Produktion, Marketing und Vertrieb. Schauer betreibt zudem Marillenanbau in seiner Heimatgemeinde.