Herr Shetty, wir haben da noch eine Frage

Was lernt man als Fußball-Schiedsrichter für die Politik?

Ich pfeife Nachwuchsspiele. Da werde ich oft erkannt. Meistens heißt es nicht: „Bist du der von NEOS?“, sondern: „Bist du der von TikTok?“ Ich sage immer wieder spaßhalber, dass ich mir eine Tätigkeit ausgesucht habe, wo man genauso unbeliebt ist wie als Politiker. Es gibt aber tatsächlich auch viele Gemeinsamkeiten: Schiedsrichter und Politiker sind dauernd Kritik ausgesetzt, nie everybody’s darling, sondern müssen ihre Entscheidungen immer argumentieren.

Ich habe mit 16 Jahren angefangen, Spiele zu pfeifen. Das ist eine wahnsinnige Persönlichkeitsbildung, wenn man das so jung macht. Ich habe das Schiedsrichterdasein dann lange wegen meiner politischen Tätigkeit unterbrochen und erst vor einem Jahr wieder aufgenommen.

Es ist eine zeitliche Herausforderung, aber ein super Ausgleich, weil man 90 Minuten lang an nichts anderes denken kann als an das Spiel, weil man sich so sehr konzentrieren muss. Ich versuche, das, solange es geht, weiterzumachen.