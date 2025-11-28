Herr Kimberger, wir haben da noch eine Frage

Wie viel Wahrheit steckt im Satz: „Zwei Argumente für den Lehrerberuf: Juli und August?“

Nicht einmal der Juli und der August reichen derzeit als Argumente aus, um ausreichend Lehrerinnen und Lehrer in unsere Schulen zu bekommen. Aber das ist einfach ein altes Klischee, das ich auch schon seit Längerem nicht mehr gehört habe.