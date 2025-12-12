Herr Marterbauer, wir haben da noch eine Frage

Wofür geben Sie privat gerne Geld aus?

Für Bücher! Das ist der letzte Luxus. Aber Bücher sind gar nicht so teuer. Im Moment lese ich „Die Zeit der Mutigen“ des neuen Trägers des Österreichischen Buchpreises Dimitré Dinev. Ein super Buch. Es hat nur leider sehr viele Seiten und ich lese schon mehr als ein Monat dran, weil ich nur an den Wochenenden hin und wieder dazukomme. Aber es ist sehr schön und sehr zu empfehlen, finde ich. Demnächst werde ich mir den nächsten Schmöker für die Weihnachtsferien suchen.

Dass ich nicht mehr so viel Zeit zum Lesen habe – das fehlt mir sehr. Früher bin ich am Abend schon dazugekommen, noch etwas zu lesen. Das ist jetzt unmöglich.