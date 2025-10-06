Tara-Louise Wittwer: „Die Priorität von Frauen sollten nicht mehr die Männer sein“

Frau Wittwer, Männer dürfen wütend sein und werden dafür als tatkräftig bewundert – Frauen gelten in derselben Situation schnell als hysterisch. Warum sollte das auch jene interessieren, die selbst nie als ‚hysterisch‘ bezeichnet wurden?

Weil wir kollektiv in einer Gesellschaft zusammenleben. Wenn die eine Seite der Gesellschaft immer abgewertet wird, sodass die andere Seite der Gesellschaft davon profitiert, werden wir nie auf eine gemeinsame Basis kommen, die alle gesund und glücklich miteinander leben lässt. Wenn man als Frau kategorisch invalidiert wird, führt das zu dem, was mir ohnehin vorgeworfen wird – Hass auf Männer. Und den wollen wir ja eigentlich nicht haben.

Sie haben für Ihr Buch „Nemesis’ Töchter“ über 3.000 Jahre weiblicher Wut recherchiert. Was hat Sie überrascht oder beeindruckt?

Ich habe rasch gemerkt, wie sehr wir Frauen verbunden sind. Der Blick auf die Geschichte hätte mich demotivieren können, er hat mir aber auch gezeigt, wie stark Frauen immer schon zusammengehalten haben. Es gab über die Jahrhunderte viele Untergrundorganisationen wie Treffpunkte bei Waschplätzen im Dorf. Es ist wichtig, sichtbar zu machen, dass wir alle dieselbe Geschichte teilen. Nur die Ausführung war früher anders. Statt auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wird man heute in Kommentarspalten diffamiert. Das verbindet uns Frauen. Es beginnt mit Kommentaren, die jede kennt: „Lächle mal mehr. Sei nicht so hysterisch …“

Weibliche Figuren wie Nemesis oder die Furien wurden seit der Antike dämonisiert. Warum?

Frauenfiguren wurden in der Geschichte von männlichen Autoren für ein männliches Publikum beschrieben. Und sobald Frauen Gefühle zeigten, wurden diese Gefühle abgewertet: Wut war nicht einfach eine Emotion als Reaktion auf etwas, sondern wurde als zu laut, zu hysterisch, zu viel entwertet – um die Machtposition zu erhalten, die sich Männer durch patriarchale Gewalt erarbeitet haben. Wurde eine Frau aufgrund von Unterdrückung wütend, klar, musste die ein bisschen irre sein. So hat sich über Jahrtausende das Narrativ festgesetzt, dass weibliche Wut peinlich oder wertlos sei, während männliche Wut als zielgerichtet legitimiert wurde. Genau das ist der Male Gaze (Anm.: Männlicher Blickwinkel): Weibliche Emotionen werden diffamiert, verniedlicht und damit invalidiert.