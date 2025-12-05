Frau Shevchenko, wir haben da noch eine Frage

Sie zerlegt religiöse Macht in „Girls & Gods“ und trotzt Repressionen: Inna Shevchenko, Femen-Aktivistin aus der Ukraine, lebt ihren Widerstand wie eine offene Wunde. Was will eine Frau wie sie von Gott – Entschuldigung oder Erklärung?
Könnten Sie Gott eine SMS schicken, was würden sie schreiben?
Eine grundsätzliche Frage: Bekommen wir eine Entschuldigung – oder eine Erklärung?
Steckbrief
Inna Shevchenko
Inna Shevchenko kam 1990 in Cherson zur Welt und ist eine der bekanntesten feministischen Aktivistinnen Europas. Sie studierte Journalistik und trat ab 2009 als Femen-Aktivistin mit spektakulären, oft halbnackten Protestaktionen gegen Sexismus, religiösen Fundamentalismus und autoritäre Regime an. Nach dramatischen Repressionen in der Ukraine floh sie nach Paris, wo sie ihre Arbeit fortsetzt. Zuletzt machte sie im Dokumentarfilm „Girls & Gods" auf die Rolle von Religion innerhalb des Patriarchats aufmerksam