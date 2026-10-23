Das Album Taylor Swift erschien am 24. Oktober 2006, produziert hat es fast vollständig Nathan Chapman. Die erste Single Tim McGraw, benannt nach dem Countrystar, war bereits im Juni 2006 herausgekommen, es folgten unter anderem Teardrops on My Guitar und Our Song. In den US-Charts stieg das Album auf Platz 19 ein und erreichte im Jänner 2008 Platz fünf. Mit 157 Wochen in den Billboard 200 wurde es zum Album mit der längsten Chartpräsenz der 2000er-Jahre, in den USA ist es achtfach mit Platin ausgezeichnet.

Die Gegenwart sieht noch größer aus. The Life of a Showgirl erschien am 3. Oktober 2025 und kam in der ersten Woche in den USA auf rund vier Millionen Albumeinheiten, davon etwa 3,5 Millionen verkaufte Exemplare. Kein Album hat in den USA je in einer Woche mehr Einheiten erreicht. Ende September 2026 legte Swift mit The Life of a Showgirl: The Encore eine Erweiterung mit vier neuen Songs nach, darunter Patient Zero und Cleveland!, in dem sie erstmals ihre Hochzeit verarbeitet. Bei der Gala des Academy Museum am 17. Oktober sang sie unter anderem Love Story, Blank Space und erstmals live The Fate of Ophelia, die erste Single des Albums.

Ihre Plattenrechte besitzt Swift inzwischen selbst. Am 30. Mai 2025 gab sie auf ihrer Website bekannt, die Masteraufnahmen ihrer ersten sechs Alben zurückgekauft zu haben. Die Neuaufnahme ihres Debüts sei fertig, schrieb sie damals, sie werde sie veröffentlichen, wenn die Zeit dafür gekommen sei. Ein Datum hat sie bisher nicht genannt.