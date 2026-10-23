LOS ANGELES, 17. OKTOBER 2026: Taylor Swift besucht die sechste jährliche Gala des Academy Museum in Partnerschaft mit Rolex im Academy Museum of Motion Pictures.©Getty Images for Academy Museum Foundation
Am 24. Oktober 2006 erschien das erste Album von Taylor Swift. Zwanzig Jahre später steht die 36-Jährige mit The Life of a Showgirl seit 15 Wochen an der Spitze der US-Albumcharts. Wie aus dem Countrytalent aus Pennsylvania einer der erfolgreichsten Popstars der Gegenwart wurde.
Am Samstag, dem 24. Oktober, ist es genau 20 Jahre her, dass Taylor Swift ihr erstes Album veröffentlicht hat. Die damals 16-Jährige brachte es beim kleinen Label Big Machine Records aus Nashville heraus, heute hält die US-Amerikanerin mit ihrem zwölften Studioalbum The Life of a Showgirl seit 15 Wochen Platz eins der US-Albumcharts.
Zum Jubiläum ist Swift so präsent wie selten: Mitte Oktober trat sie bei der Gala des Academy Museum in Los Angeles auf, im Juli heiratete sie den Footballspieler Travis Kelce, im Juni wurde sie als jüngste Frau in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Und Fans warten darauf, dass sie die Neuaufnahme ihres Debütalbums veröffentlicht, die sie bereits im Vorjahr fertiggestellt hat.
20 Jahre Debütalbum und der Rekordlauf von The Life of a Showgirl
Das Album Taylor Swift erschien am 24. Oktober 2006, produziert hat es fast vollständig Nathan Chapman. Die erste Single Tim McGraw, benannt nach dem Countrystar, war bereits im Juni 2006 herausgekommen, es folgten unter anderem Teardrops on My Guitar und Our Song. In den US-Charts stieg das Album auf Platz 19 ein und erreichte im Jänner 2008 Platz fünf. Mit 157 Wochen in den Billboard 200 wurde es zum Album mit der längsten Chartpräsenz der 2000er-Jahre, in den USA ist es achtfach mit Platin ausgezeichnet.
Die Gegenwart sieht noch größer aus. The Life of a Showgirl erschien am 3. Oktober 2025 und kam in der ersten Woche in den USA auf rund vier Millionen Albumeinheiten, davon etwa 3,5 Millionen verkaufte Exemplare. Kein Album hat in den USA je in einer Woche mehr Einheiten erreicht. Ende September 2026 legte Swift mit The Life of a Showgirl: The Encore eine Erweiterung mit vier neuen Songs nach, darunter Patient Zero und Cleveland!, in dem sie erstmals ihre Hochzeit verarbeitet. Bei der Gala des Academy Museum am 17. Oktober sang sie unter anderem Love Story, Blank Space und erstmals live The Fate of Ophelia, die erste Single des Albums.
Ihre Plattenrechte besitzt Swift inzwischen selbst. Am 30. Mai 2025 gab sie auf ihrer Website bekannt, die Masteraufnahmen ihrer ersten sechs Alben zurückgekauft zu haben. Die Neuaufnahme ihres Debüts sei fertig, schrieb sie damals, sie werde sie veröffentlichen, wenn die Zeit dafür gekommen sei. Ein Datum hat sie bisher nicht genannt.
Herkunft: Von Pennsylvania nach Nashville
Taylor Alison Swift kam am 13. Dezember 1989 in West Reading im US-Bundesstaat Pennsylvania zur Welt. Ihr Vater Scott Swift arbeitete als Börsenmakler bei Merrill Lynch, ihre Mutter Andrea war als Marketingmanagerin in der Fondsbranche tätig. Swift hat einen jüngeren Bruder, Austin.
Schon als Kind sang sie bei lokalen Veranstaltungen und schrieb eigene Lieder. Als sie 14 war, ließ sich ihr Vater in die Niederlassung von Merrill Lynch in Nashville versetzen, die Familie zog nach Hendersonville im Bundesstaat Tennessee, unweit der Hauptstadt der Countrymusik. Nach einem Auftritt im Bluebird Cafe im November 2004 nahm sie das neu gegründete Label Big Machine Records unter Vertrag.
Durchbruch als Countrysängerin
Swift schrieb ihre Songs von Beginn an selbst oder gemeinsam mit anderen, das unterschied sie von vielen jungen Kolleginnen und Kollegen. Mit dem zweiten Album Fearless gelang ihr 2008 der endgültige Durchbruch. Lieder wie Love Story und You Belong with Me liefen auch im Popradio, und bei den Grammys 2010 gewann Swift mit gerade 20 Jahren den Preis für das Album des Jahres.
Es folgten Speak Now (2010), für das sie alle Songs allein schrieb, und Red (2012), auf dem sie bereits deutlich mit Popklängen experimentierte. Ihre Texte über Liebe, Enttäuschung und das Erwachsenwerden machten sie zur Identifikationsfigur einer Generation und wurden zu ihrem Markenzeichen.
Vom Country zum Pop: 1989, Folklore und Midnights
Mit 1989 vollzog Swift 2014 den Wechsel zum Pop. Gemeinsam mit den schwedischen Produzenten Max Martin und Shellback entstanden Hits wie Shake It Off und Blank Space. Bei den Grammys 2016 gewann sie zum zweiten Mal den Preis für das Album des Jahres, als erste Frau überhaupt. Die Library of Congress nahm 1989 im Jahr 2026 in das National Recording Registry auf, das Aufnahmen von besonderer kultureller Bedeutung für die USA bewahrt.
Auf das kantige Reputation (2017) und das helle Lover (2019) folgten 2020, während der Coronapandemie, überraschend die stillen, folkigen Alben Folklore und Evermore. Folklore brachte ihr 2021 den dritten Grammy für das Album des Jahres, Midnights im Jahr 2024 den vierten, ein Rekord. Insgesamt hat Swift laut der Recording Academy 14 Grammys gewonnen. 2024 folgte The Tortured Poets Department, das 17 Wochen an der Spitze der US-Charts stand.
Der Streit um die Masterrechte und die Taylor's Versions
Ein Konflikt prägte ihre Karriere über Jahre. 2019 wechselten die Rechte an den Originalaufnahmen ihrer ersten sechs Alben mit dem Verkauf von Big Machine an das Unternehmen des Musikmanagers Scooter Braun, der die Aufnahmen 2020 an die Investmentfirma Shamrock Capital weiterverkaufte. Swift kritisierte das öffentlich und begann, ihre alten Alben neu einzuspielen.
Ab 2021 erschienen Fearless, Red, Speak Now und 1989 jeweils mit dem Zusatz Taylor's Version, die Neuaufnahmen erreichten durchwegs die Spitze der Charts. Der Schritt galt in der Branche als Signal für die Rechte von Künstlerinnen und Künstlern an ihrer eigenen Musik. Mit dem Rückkauf aller Originalaufnahmen im Mai 2025 war der Streit beendet. Die Neuaufnahmen von Reputation und dem Debütalbum hat sie bisher nicht veröffentlicht.
Die Eras Tour und die abgesagten Konzerte in Wien
Von März 2023 bis Dezember 2024 reiste Swift mit der Eras Tour über fünf Kontinente, in der rund dreieinhalbstündigen Show spielte sie Lieder aus allen Phasen ihrer Karriere. Die Tournee endete am 8. Dezember 2024 in Vancouver und spielte rund zwei Milliarden US-Dollar ein, als erste Tour überhaupt mehr als eine Milliarde. Der Konzertfilm zur Tour wurde zum erfolgreichsten seiner Art. Das Magazin Time kürte Swift 2023 zur Person des Jahres.
Ökonominnen und Ökonomen prägten für die wirtschaftlichen Effekte ihrer Konzerte Begriffe wie Swiftflation und Taylornomics: Hotels, Gastronomie und Handel in den Tourstädten verzeichneten deutlich höhere Umsätze. Auch die Oesterreichische Nationalbank rechnete vor den Wiener Konzerten mit spürbar höheren Hotelpreisen. Typisch für die Shows waren die Freundschaftsarmbänder, die Fans untereinander tauschten, angeregt durch eine Zeile aus dem Song You're on Your Own, Kid.
In Österreich kam es nicht dazu. Drei ausverkaufte Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion von 8. bis 10. August 2024 wurden kurzfristig abgesagt, nachdem die Behörden Verdächtige festgenommen hatten, die einen Terroranschlag geplant haben sollen. Swift spielte die Tour danach wie geplant in London weiter.
Politische Haltung und Ehe mit Travis Kelce
Lange äußerte sich Swift nicht zu Politik. 2018 brach sie ihr Schweigen und warb auf Instagram bei den Kongresswahlen in Tennessee für die Demokraten. Bei der Präsidentschaftswahl 2020 unterstützte sie Joe Biden, im September 2024 erklärte sie nach dem TV-Duell der Kandidaten, Kamala Harris wählen zu wollen. Kritikerinnen und Kritiker aus dem konservativen Lager warfen ihr daraufhin vor, sich in den Wahlkampf einzumischen, Unterstützerinnen und Unterstützer verwiesen auf ihre Aufrufe, sich als Wählerin oder Wähler zu registrieren.
Seit 2023 ist Swift mit Travis Kelce zusammen, dem Tight End der Kansas City Chiefs aus der US-Footballliga NFL. Im August 2025 gab das Paar auf Instagram seine Verlobung bekannt, am 3. Juli 2026 heirateten die beiden im New Yorker Madison Square Garden. Kelce und sein Bruder Jason betreiben den Podcast New Heights, in dem Swift im August 2025 auch ihr Album The Life of a Showgirl ankündigte.
Steckbrief
Name
Taylor Alison Swift
Geboren
13. Dezember 1989 in West Reading, Pennsylvania (USA)
Beruf
Sängerin, Songwriterin, Produzentin
Studioalben
Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017), Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020), Midnights (2022), The Tortured Poets Department (2024), The Life of a Showgirl (2025)
Auszeichnungen
14 Grammys, davon viermal Album des Jahres (2010, 2016, 2021, 2024), Time-Person des Jahres (2023), Songwriters Hall of Fame (2026)
Familie
seit Juli 2026 verheiratet mit Travis Kelce