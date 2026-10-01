Ein Polizist kommt in die Jahre: Sting wird 75

2006 verließ er den Mainstream und widmete sich dem englischen Lautenmusiker John Dowland, danach reduzierte er sich auf winterlich-weihnachtliche Volksweisen. 2010 kleidete er sein Solowerk in symphonisches Gewand und konzertierte mit Riesenorchester allerorts. Und wenn man schon in anderen Genres wildert, dann darf's auch ein Musical sein. In „The Last Ship“ erzählt Sting, dereinst selber ein Kind des Hafens, von einer schließenden Werft, deren Arbeiter sich selbst ein letztes Schiff bauen wollen.

Die Produktion ging unter, nach nur vier Monaten und trotz seiner Mitwirkung auf der Bühne bei acht Aufführungen pro Woche war der millionenschwere Broadway-Flop besiegelt. Dafür bedeutete der musikalische Output das Ende einer zehnjährigen Schreibblockade des Briten. Dieses Jahr gab es Wiederbelebungsversuche für „The Last Ship“ in Form von Aufführungsserien in Paris, Amsterdam, Brisbane, London und abermals New York.

Immer wieder suchte Sting die Nähe anderer Musikgrößen, vereinzelt tröpfelten interessante und ungewöhnliche Duette auf die Musiklandschaft. 2014 tat er sich mit Paul Simon zusammen, zwei Bands wurden auf die Bühne gepackt, weltweite, sehr erfolgreiche Auftritte waren die Folge. Zwei Jahre später wiederholte er das Format mit Peter Gabriel, da kam allerdings nur nordamerikanisches Publikum in den Genuss der Darbietung, weil Gabriels Frau erkrankte und somit weitere Tourpläne vereitelt waren. Wieder zwei Jahre später frönte Sting mit „Mr. Boombastic“ Shaggy seiner alten Leidenschaft, dem Reggae – Album und Tour inklusive.