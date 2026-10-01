Sonja Pikart: Warum Schwäche stark machen kann

Im Jänner 2025 wurde bei Sonja Pikart Brustkrebs diagnostiziert. Zwei Tage nach einer Operation stand sie wieder auf der Bühne. „Dabei dachte ich die ganze Zeit: Nur den linken Arm nicht heben. Das ging noch nicht“, erzählt sie. Inmitten der Krise bedeutete Bühnenalltag Normalität, Freude am Beruf zu leben und nicht zuletzt wirtschaftliche Notwendigkeit. Und immer wieder erntete Pikart den Satz: „Du bist so stark!“

„Das fand ich faszinierend, weil ich mich noch nie im Leben so schwach gefühlt habe“, sagt sie. Die Zeit der Behandlung, der Untersuchungen, der Operation hat Sonja Pikarts Verständnis von Stärke erweitert und präzisiert. „Es waren die Menschen, die für mich da waren, die mich jeden zweiten Tag angerufen haben, bei denen ich schwach sein durfte, die für mich stark waren“, erklärt die Kabarettistin. Natürlich sei es lieb gemeint gewesen, ihr Stärke zu attestieren, weiß sie: „Aber der Satz verschiebt auch die Verantwortung: Du bist stark, du schaffst das alleine.“

Im Programm „Stark“ geht Sonja Pikart diesem Begriff auf den Grund, dem man sich in unserer Gesellschaft nur allzu gerne unterwirft: Die High-Performer im Fitnesscenter. Die Selbstoptimierer mit Mental-Coaches und Nahrungsergänzungsprogramm. Pikart beobachtet eine Gesellschaft, die Körper, Geist, Berufe und Beziehungen optimiert, als läge hinter dem Erreichen des nächsten Ziels endlich das wahre Leben. „Das ist ein Trugschluss“, sagt sie. „An diesen Punkt kommt man nie. Wer ständig über sich hinauswachsen will, ist nie dort, wo er gerade ist. Das macht unglücklich.“ Durch das Eingestehen von Schwäche entstehe auch Handlungsspielraum, meint die Kabarettistin. Wer nicht perfekt sein müsse, könne Prioritäten setzen. – Nicht nur in Krisen, sondern an jedem mittelprächtigen Tag.

„Wir gehen doch daran zugrunde, wenn wir ständig das Bild von Perfektion vor uns hertragen. Schwäche zuzugeben bedeutet, anzuerkennen, dass man menschlich ist“, erklärt sie. Pikart, die sich heute als geheilt beschreibt, wünscht sich, dass Stärke nicht bloß als individuelle Eigenschaft betrachtet wird. „Nach dieser Logik ist jeder, der etwas nicht schafft, selbst schuld, weil er zu schwach ist. Wenn wir stattdessen, die Stärke der Gemeinschaft fördern, dann hat Stärke eine nachhaltige Kraft: Jeder Mensch ist hin und wieder schwach. Eine Gemeinschaft, in der Menschen einander auffangen, macht dauerhaft stark.“