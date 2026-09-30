Spitzentöne: Bachmannpreis in Gefahr

Dass nun Insa Wilke nicht nur pardoniert, sondern ohne Wissen der Jury an deren Spitze befördert wurde, habe ich gleich verständnislos kommentiert. Mittlerweile hat sich die Jury so gut wie aufgelöst. Und Tingler hat im Spiegel den Grund bei Wilkes Namen genannt.

Dass sich fünf von sieben verabschieden, ist ein Malheur. Der Germanist Kastberger blieb ein Atout, obwohl er bei Übernahme des Vorsitzes etwas von seiner kauzigen Nonchalance dreingegeben hat. Auch hatte er die Position des Meistermachers an Brigitte Schwens-Harrant abgegeben. Deren Verlust ist der härteste: Im Vorjahr mit der Siegerin Natascha Gangl, heuer mit der ungerechterweise nur zweitplatzierten Kinga Tóth hatte sie Texte von Sprache und Gesinnung durchgesetzt. Das ist der Idealfall, der davor notorisch zugunsten politischen Wohlverhaltens außer Kraft gesetzt wurde – der größte aller Irrwege.

Denn Gesinnung kann der Literatur zwar nicht schaden, ist aber verzichtbar. Goethes Sechszeiler „Über allen Gipfeln ist Ruh“ („Ein gleiches“) transportiert nichts anderes als das Größte, das je in deutscher Sprache geschrieben wurde. Aber gestammelte Literatur ist Müll, gleich, unter welchen Entbehrungen und in welcher Absicht sie entstanden ist.

Dass außer Kastberger, Tingler und Schwens-Harrant auch noch der Schweizer Thomas Strässle und die besonders feinsinnige Deutsche Mara Delius gehen, verschärft die Situation noch.