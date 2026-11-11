Abschied vom Kult-Detektiv Mike Hammer: Stacy Keach ist mit 85 Jahren gestorben

Der US-Schauspieler Stacy Keach ist tot. Er starb am Dienstag, 10. November, im Alter von 85 Jahren in seinem Haus im polnischen Magdalenka bei Warschau. Seine Frau Małgosia Tomassi und seine Kinder teilten mit, er sei nach langer Krankheit an einer schweren Herzerkrankung und Herzversagen gestorben.

Einem breiten Publikum wurde Keach als Privatdetektiv Mike Hammer bekannt. Die CBS-Serie „Mickey Spillane’s Mike Hammer“ lief von 1984 bis 1987, für die Rolle wurde er für einen Golden Globe nominiert. In den Jahren 1997 und 1998 schlüpfte er in „Mike Hammer, Private Eye“ noch einmal in den Trenchcoat des hartgesottenen Ermittlers.