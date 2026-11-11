Abschied vom Kult-Detektiv Mike Hammer: Stacy Keach ist mit 85 Jahren gestorben
Als Privatdetektiv Mike Hammer wurde Stacy Keach in den 1980er-Jahren zum Fernsehstar, als Gefängnisdirektor in „Prison Break“ lernte ihn eine neue Generation kennen. Woran der US-Schauspieler starb und welche Rollen sein Werk prägen.
Der US-Schauspieler Stacy Keach ist tot. Er starb am Dienstag, 10. November, im Alter von 85 Jahren in seinem Haus im polnischen Magdalenka bei Warschau. Seine Frau Małgosia Tomassi und seine Kinder teilten mit, er sei nach langer Krankheit an einer schweren Herzerkrankung und Herzversagen gestorben.
Einem breiten Publikum wurde Keach als Privatdetektiv Mike Hammer bekannt. Die CBS-Serie „Mickey Spillane’s Mike Hammer“ lief von 1984 bis 1987, für die Rolle wurde er für einen Golden Globe nominiert. In den Jahren 1997 und 1998 schlüpfte er in „Mike Hammer, Private Eye“ noch einmal in den Trenchcoat des hartgesottenen Ermittlers.
Von Shakespeare zu „Fat City“
Walter Stacy Keach Jr. wurde laut seiner Biografie in der Wikipedia am 2. Juni 1941 in Savannah im US-Bundesstaat Georgia geboren. Er studierte in Berkeley und an der Yale School of Drama und begann seine Karriere auf der Bühne. 1972 spielte er im New Yorker Central Park den Hamlet, später auch König Lear, für den er 2009 in Washington mit dem Helen Hayes Award ausgezeichnet wurde.
Im Kino fiel er 1972 als abgehalfterter Boxer in John Hustons Drama „Fat City“ auf. Komödienfans kennen ihn als glücklosen Drogenfahnder Sergeant Stedenko aus der Kifferkomödie „Viel Rauch um nichts“ von Cheech & Chong aus dem Jahr 1978. Den Golden Globe gewann er für die Titelrolle im Fernsehmehrteiler „Hemingway“ aus dem Jahr 1988.
Gefängnisdirektor, Kardinal, Erzähler
Eine neue Generation lernte Keach in „Prison Break“ kennen, wo er von 2005 bis 2007 Gefängnisdirektor Henry Pope spielte. In der Polizeiserie „Blue Bloods“ war er von 2016 bis 2024 als Kirchenmann Kevin Kearns zu sehen, in Alexander Paynes Oscar-nominiertem Film „Nebraska“ aus dem Jahr 2013 in einer Nebenrolle. Ab 2007 lieh er der CNBC-Dokureihe „American Greed“ seine markante Stimme.
Seine Laufbahn hatte auch einen tiefen Einschnitt. 1984 wurde er am Londoner Flughafen Heathrow mit Kokain im Gepäck festgenommen, bekannte sich schuldig und verbrachte sechs Monate im Gefängnis von Reading. 2019 erhielt Keach einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Er hinterlässt seine Frau sowie Sohn Shannon und Tochter Karolina.
Quellen
Wikipedia: Stacy Keach (2026)
Quelle: APA
Weitere Quelle: TMZ, Mike Hammer Star Stacy Keach Dead at 85 (10. November 2026); Showbiz.com, Stacy Keach Dies at 85 (10. November 2026)