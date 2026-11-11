Rilke-Jahr: Tagung in Udine führt zu Inspirationsorten des Dichters

Die Teilnehmer untersuchen, wie der Dichter Orte, Städte und kulturelle Einflüsse in poetische Bilder verwandelte. Die Reise führt dabei von Prag über Russland und Paris bis an die Adriaküste nach Duino und Udine. Die internationale Beteiligung spiegle die kosmopolitische Dimension von Rilkes Leben und Werk wider, sagte die wissenschaftliche Tagungsleiterin Elena Polledri von der Universität Udine. Bis heute stehe der Dichter beispielhaft für interkulturellen und sprachübergreifenden Dialog.

Zum Auftakt in Udine beschäftigt sich Torsten Hoffmann von der Universität Stuttgart und Präsident der Rilke-Gesellschaft mit dem Gedicht "Der Berg" aus dem Jahr 1908, das von Ansichten des japanischen Fuji inspiriert wurde. Weitere Beiträge widmen sich unter anderem Rilkes Auseinandersetzung mit der norddeutschen Künstlerkolonie Worpswede und dem Maler Otto Modersohn sowie der Darstellung des Menschen in der Gedichtsammlung "Das Buch der Bilder". Es geht auch um die Verwandlung realer Orte in poetische Bilder und Metaphern, insbesondere in den "Duineser Elegien". Zudem wollen die Wissenschafter der Frage nachgehen, welche Bedeutung Rilkes Dichtung in einer Zeit gesellschaftlicher Krisen und tiefgreifender Veränderungen haben kann.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verbindung von Musik, Klang und Bildsprache in Rilkes Spätwerk. Am Donnerstag verlagert sich die Tagung an einen der wichtigsten Inspirationsorte des Dichters: nach Duino bei Triest. Dort unternehmen die Teilnehmer eine literarische Wanderung auf dem nach Rilke benannten Küstenweg von Sistiana nach Duino. Unterwegs werden Gedichte und Briefe des Schriftstellers sowie Erinnerungen der Fürstin Marie von Thurn und Taxis auf Deutsch und Italienisch gelesen und erläutert. Die Fürstin hatte Rilke mehrfach auf Schloss Duino beherbergt.

In dem Schloss entstanden 1912 die ersten beiden "Duineser Elegien". Zwischen 1910 und 1914 hielt sich Rilke dort wiederholt auf. Eine Führung durch das Schloss bildet den Abschluss des Programms. So soll die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Werk durch die unmittelbare Begegnung mit jener Landschaft ergänzt werden, die Rilkes Dichtung entscheidend geprägt hat.

Organisiert wird die Tagung vom Institut für Sprachen und Literaturen, Kommunikation, Bildung und Gesellschaft der Universität Udine gemeinsam mit der Österreich-Bibliothek und dem Österreichischen Kulturforum Mailand. Sie steht unter der Schirmherrschaft der Italienischen Gesellschaft für Germanistik.