Dustin Hoffman: "Koks hat mir viel zu viel Spaß gemacht"

Regisseur Mike Nichols holte den damals 30 Jahre alten Hoffman vor die Kamera - für die Hauptrolle des schüchternen College-Absolventen Benjamin Braddock, der von einer verheirateten Bekannten seiner Eltern (Anne Bancroft) verführt wird. Er habe beim Dreh immerzu das Gefühl gehabt, Nichols sei wütend auf ihn, weil er als Schauspieler etwas falsch mache oder eine Fehlbesetzung sei, schreibt die Leinwandlegende.

Alle hätten sich einen blonden Schönling statt eines kleinen, dunkelhaarigen Juden mit einer großen Nase für die Hauptrolle vorgestellt. Doch "Die Reifeprüfung" wurde zum Hit, Nichols gewann den Regie-Oscar, Hoffman holte seine erste Oscar-Nominierung und wurde als Charakterdarsteller gefeiert. Das Magazin "Life" stellte ihn Ende der 60er-Jahre als Vertreter eines neuen, modernen Männer-Typus dar.

Das war der Startschuss für eine große Hollywood-Karriere mit Filmen wie "Asphalt Cowboy", "Papillon", "Die Unbestechlichen", "Der Marathon-Mann" und "Tootsie". Seinen ersten Oscar bekam Hoffman 1980 als Gegenspieler von Meryl Streep in dem Scheidungsdrama "Kramer gegen Kramer", der zweite folgte 1989 für seine Darstellung eines Autisten in Barry Levinsons Drama "Rain Man". Auf die Rolle hatte er sich mit Besuchen in psychiatrischen Kliniken vorbereitet.

Mit fast 90 Jahren gibt Hoffman zusammen mit Co-Autorin Ariel Levy, Journalistin beim Magazin "The New Yorker", in "Look at Me" (Goldmann Verlag am 11. November) Einblick in sein turbulentes Leben. Gut 330 Seiten sind bei Weitem nicht genug dafür. Recht kurz hakt Hoffman frühere Vorwürfe einiger Frauen ab, er habe sie in den 1970er- und 1980er-Jahren sexuell bedrängt oder belästigt. 2017 hatte der Schauspieler unter anderem in einer Stellungnahme erklärt, er habe "größten Respekt" für Frauen.

In seinen Memoiren schreibt er, dass Dinge über ihn kursierten "die einfach nicht wahr waren". Er habe einen "derben Humor" und würde dreckige Witze lieben, bekennt Hoffman. Er halte sich für harmlos, sehe inzwischen aber ein, dass einige seiner Verhaltensweisen als "unangemessen" empfunden werden konnten.

Umso mehr lässt sich Hoffman über seinen strengen Vater und die schwierige Kindheit aus. Die Träume seines Vaters Harry von einer eigenen Karriere als Regisseur in Hollywood hätten sich nie erfüllt. Als er 1937 in Los Angeles zur Welt kam, wurde er nach dem Stummfilm-Darsteller Dustin Farnum benannt. Sein Vater sei am Ende ein gefrusteter Möbelverkäufer gewesen, der nie genug Geld hatte.

Seine eigene Mutter hätte ihn mit etwa zwölf Jahren zu einer Nasenverkleinerung überreden wollen, schreibt Hoffman - damit er es später leichter im Leben habe. Er habe sich immer als Versager gefühlt. Keiner glaubte, dass er eine besondere Intelligenz oder Talent besitze.

Eher durch Zufall fand er als Schüler zum Theater. Er musste noch einen Kurs belegen, um das College in Santa Monica zu absolvieren. Beim Schauspielkurs könne man nicht durchfallen, habe ihm ein Freund geraten.

In Kalifornien schrieb sich Hoffman 1956 in der Theaterschule Pasadena Playhouse ein. Beim Trommelspielen auf dem Dach des Gebäudes habe er einen weiteren Außenseiter, Gene Hackman, kennengelernt. Marlon Brando sei ihr gemeinsames Idol gewesen. Mit 20 Jahren zog Hoffman nach New York, wo er sich mit Hackman und Robert Duvall zunächst mit Handlangerjobs durchschlug, während er bei dem berühmten Schauspiellehrer Lee Strasberg Unterricht nahm. Alle drei gewannen später Oscars.

Mit Witz, schrägen Geschichten und einem offenherzigen Blick hinter die Kulissen unterhält Hoffman die Leser. Bei den Dreharbeiten zu "Papillon" (1973) in Jamaika habe Filmstar Steve McQueen den ganzen Tag Pot geraucht und dazu Kokain konsumiert. Er selbst sei beim Dreh von "Der Marathon-Mann" (1976) nach einer durchzechten Nacht im New Yorker Studio 54 völlig übermüdet und vom Kokain-Genuss mit "sehr verstopfter Nase" am Set erschienen, schildert Hoffman. "Koks hat mir viel zu viel Spaß gemacht", offenbart der Schauspieler. Zum Glück habe ihn seine Nase in die Schranken gewiesen ("Ohne die Verstopfung wäre ich längst tot").

In "Der Marathon-Mann" spielte er einen Studenten und Marathonläufer, der einen sadistischen Zahnarzt (Laurence Olivier) als untergetauchten früheren KZ-Arzt entlarvt. Von einem Gespräch am Set mit dem britischen Star Olivier stammt der Titel für Hoffmans Memoiren. Er habe mit dem Leinwandveteranen über die Motive gesprochen, warum man Schauspieler sei, etwa um der Welt mit einem Film etwas Wichtiges mitzuteilen. Olivier habe sich vorgebeugt und ihm aus nächster Nähe mehrmals "Seht mich an, seht mich an" ("Look at me, look at me") ins Gesicht geflüstert. Jeder Schauspieler habe eigentlich nur den Wunsch, gesehen zu werden, war die Botschaft.

Seit 1980 ist der Schauspieler in zweiter Ehe mit der Geschäftsfrau Lisa Hoffman (72) verheiratet. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder, zwei weitere Töchter stammen aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Anne Byrne. Lisa habe sich um die Familie gekümmert und ihm fast alles abgenommen, bescheinigt Hoffman seiner Frau. Auch dieses schreibt er über seine langjährige Partnerin: "Sie hat sich in einen Typen mit derbem Humor verliebt, der von Sex besessen ist und immerzu Aufmerksamkeit braucht."

(S E R V I C E - Dustin Hoffman: "Look at Me", aus dem Amerikanischen von Swen Lasse Awe und Karen Witthuhn, Goldmann Verlag, 336 Seiten, 27,50 Euro)