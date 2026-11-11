Dua Lipa und Madonna beim Coachella-Festival 2027

Das Festival findet jährlich in der Stadt Indio im Coachella-Tal im US-Bundesstaat Kalifornien an zwei nacheinander folgenden Wochenenden statt. Im kommenden Jahr werden vom 9. bis 11. sowie vom 16. bis 18. April Musikfans aus aller Welt erwartet. Dabei werden nach Angaben der Organisatoren neben den für den Hauptacts auch Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Role Model, Kygo, The Neighbourhood und Becky G. auftreten.

Das Coachella gilt als das prestigeträchtigste und bekannteste Musikfestival in den USA. Im vergangenen Jahr war dabei der kanadische Popstar Justin Bieber nach Jahren wieder auf die große Bühne zurückgekehrt. Bei Bieber war 2022 das Ramsay-Hunt-Syndrom festgestellt worden, eine neurologische Erkrankung, die bei ihm zu teilweisen Gesichtslähmungen führt.