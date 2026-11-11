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Ex-Fußballstar Rooney am Weg ins britische "Dschungelcamp"

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Den feinen Zwirn wird Rooney im Dschungel nicht brauchen
©Afp, APA, Dub. Globe Soc. Aw., Fabio Ferrari, LAPRESSE
Der frühere englische Stürmerstar Wayne Rooney (41) nimmt an der britischen Ausgabe des Dschungelcamps teil. Das teilte der TV-Sender ITV mit. Die jüngste Auflage von "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!" soll am 16. November auf Sendung gehen. Er folgt auf seine Frau, Coleen Rooney (40), die beim Dschungelcamp im Jahr 2024 immerhin den zweiten Platz belegte. Sie musste dafür unter anderem Ratten und Kakerlaken auf sich herumkriechen lassen und Maden essen.

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Auf Instagram zeigte sich der frühere Fußballprofi bereits in Dschungelmontur. Vor so manchen Herausforderungen hat Rooney allerdings gehörigen Respekt. "Aus einem Hubschrauber zu springen, ist eine große Angst. Aber ich hoffe, dass ich es tue, denn dann hätte ich diese Angst überwunden", sagte er laut ITV-Mitteilung. Einer möglichen Ekelprüfung blickt Rooney dagegen gelassen entgegen: Sollte er etwas Ungewöhnliches essen müssen, wolle er alles probieren.

Rooney zählt zu den erfolgreichsten englischen Fußballern seiner Generation und wurde vor allem als Stürmer von Manchester United bekannt, wo er zwischen 2004 und 2017 fünf englische Meisterschaften und die Champions League gewann. Mit 253 Treffern ist er bis heute Rekordtorschütze des Clubs. Zudem absolvierte er 120 Länderspiele für England, einige als Kapitän, und erzielte dabei 53 Tore.

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