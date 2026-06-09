Staatspreis Marketing 2026: #frausorgtvor gewinnt Hauptpreis

Im Rahmen des Marketingtages wurde am Montagabend der Staatspreis Marketing 2026 verliehen. Gastgeber war das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, das gemeinsam mit der Austrian Marketing Confederation (AMC) die bedeutendste Auszeichnung für Marketingleistungen in Österreich vergibt.

Der diesjährige Staatspreis ging an die Wiener Städtische Versicherung. Mit der Initiative #frausorgtvor griff das Unternehmen den in Österreich besonders ausgeprägten Gender Pension Gap auf und machte das Thema durch einen ganzheitlichen Kommunikationsansatz sichtbar. Über Filme, Social Media, Talks und Veranstaltungen wurde eine öffentliche Diskussion angestoßen und gleichzeitig konkrete Verhaltensänderungen gefördert.