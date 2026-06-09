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Staatspreis Marketing 2026: #frausorgtvor gewinnt Hauptpreis

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©Eszter Barabas
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Vor zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Marketing und Politik wurde der Staatspreis Marketing 2026 verliehen. Die Wiener Städtische Versicherung überzeugte mit ihrer Initiative #frausorgtvor und setzte sich gegen insgesamt 147 Einreichungen durch.

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Auszeichnung für gesellschaftlich relevante Markenführung

Im Rahmen des Marketingtages wurde am Montagabend der Staatspreis Marketing 2026 verliehen. Gastgeber war das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, das gemeinsam mit der Austrian Marketing Confederation (AMC) die bedeutendste Auszeichnung für Marketingleistungen in Österreich vergibt.

Der diesjährige Staatspreis ging an die Wiener Städtische Versicherung. Mit der Initiative #frausorgtvor griff das Unternehmen den in Österreich besonders ausgeprägten Gender Pension Gap auf und machte das Thema durch einen ganzheitlichen Kommunikationsansatz sichtbar. Über Filme, Social Media, Talks und Veranstaltungen wurde eine öffentliche Diskussion angestoßen und gleichzeitig konkrete Verhaltensänderungen gefördert.

Marketing als wichtiger Standortfaktor

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer betonte in seiner Ansprache die Bedeutung professioneller Markenführung für den Wirtschaftsstandort Österreich: „Gute Ideen, starke Produkte und unternehmerische Leistung entstehen nicht von allein am Markt. Sie müssen sichtbar werden, Vertrauen schaffen und Menschen überzeugen. Genau das leistet exzellentes Marketing.“

Der Minister unterstrich zudem die wirtschaftspolitische Relevanz erfolgreicher Kommunikation: „Österreich braucht wieder mehr Sichtbarkeit für Leistung, Unternehmertum und wirtschaftlichen Erfolg. Exzellentes Marketing ist kein Beiwerk, sondern ein Standortfaktor.“

Sechs herausragende Marketingprojekte ausgezeichnet

Neben dem Staatspreisträger wurden in fünf weiteren Kategorien herausragende Marketingleistungen als „Nominiert für den Staatspreis Marketing 2026“ ausgezeichnet:

  • Konsumgüter-Marketing: Josef Manner & Comp. AG mit „Glück verbindet“

  • Investitionsgüter-Marketing: Andritz AG mit „Andritz – creating growth that matters“

  • Marketing im Handel und E-Commerce: IKEA Austria GmbH

  • Not for Profit Marketing: Österreichisches Rotes Kreuz

  • Internal Marketing und Employer Branding: OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH

Sonderpreise für innovative Konzepte

Drei Sonderpreise würdigten besonders innovative Ansätze:

  • Young Businesses: marswalk media GmbH

  • Live Marketing: „Alter OÖ“ der OÖ Pflege- und Betreuungsmanagement GmbH

  • Data Driven Marketing: CCI Car Austria GmbH mit der Kampagne für BYD

Erstmals wurden darüber hinaus die besten Einreichungen jedes Bundeslandes als Bundesland-Sieger ausgezeichnet, um erfolgreiche Marketingkonzepte aus allen Regionen Österreichs sichtbar zu machen.

Gütesiegel für nachhaltigen Markterfolg

Der Staatspreis Marketing wird seit 1999 vergeben und gilt als eines der wichtigsten Qualitätssiegel für strategische Marken- und Kommunikationsarbeit in Österreich. Im Mittelpunkt stehen nachhaltige Marketingstrategien, Wertorientierung und nachweisbarer Unternehmenserfolg. Die diesjährige Verleihung zeigte einmal mehr, wie wirkungsvoll Marketing gesellschaftliche Themen aufgreifen und gleichzeitig wirtschaftlichen Erfolg fördern kann.

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