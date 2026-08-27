Oper im Steinbruch St. Margarethen feiert Erfolge mit „Tosca“

Ein Blick auf die nächste Saison verspricht ebenfalls Erfolge: Die Nachfrage für die Aufführungen von Giuseppe Verdis „Rigoletto" ist bereits hoch.

In dem Operndrama versucht der namensgebende Hofnarr „Rigoletto“ seine Tochter Gilda vor den Intrigen und Gefahren des höfischen Lebens zu schützen. Wie das Schicksal es so will verliebt sie sich ausgerechnet in den Herzog von Mantua, wodurch eine Kette verhängnisvoller Ereignisse in den Gang gerät.

Doch Sie können sich selbst ein Bild machen, und zwar von 14. Juli bis 22. August 2027 im Steinbruch St. Margarethen.