Richard Kaplenig: Die Schönheit des Profanen

Gemalt wird, was ihm sympathisch erscheint. Nach seinen Motiven zu suchen, braucht er heute längst nicht mehr. Die intensive Auseinandersetzung habe dazu geführt, dass die Dinge ihn finden: „Das mag komisch klingen“, kündigt er an, „aber ich sehe Dinge und höre sie förmlich zu mir sprechen: Kaplenig, mal’ mich!“ Es ist die Schönheit des Verkannten, die ihm dabei imponiert. „Etwa diese medizinische Zange“, nähert er sich der Vitrine voll persönlicher Preziosen. Mit besagter Zange in der Hand kehrt er demonstrierend wieder: „Schau’ dir einmal den Schwung an“, zeichnet er die ergonomische Form des Griffes mit seinem Finger begeistert nach. „Man sieht einfach, dass sich hier jemand – also ein Produktdesigner – irgendwann einmal Gedanken gemacht hat.“

Mehrere hundert solcher Gegenstände sind im Glasschrank zur Schau gestellt. Von verbindenden Schraubstücken, die still und heimlich ihre Arbeit verrichten, über medizinische Prothesen, die – erst einmal eingesetzt – das Gehen wieder leichter machen, bis hin zu Zündkerzen, die völlig verkannt einen Motor überhaupt erst laufen lassen. Was sie eint? Kaplenigs Protagonisten erscheinen auf den ersten Blick allesamt derart banal, dass wir sie gemeinhin für selbstverständlich erachten und ihnen keine größere Bedeutung beimessen. Nicht so der Künstler selbst: Auf mittel- bis großformatigen Leinwänden kehrt er diese vermeintliche Banalität des Alltäglichen in seinen überdimensionierten Darstellungen ins Gegenteil und räumt der eigentlichen Unverzichtbarkeit eben jenen Raum ein, den sie verdient. Die Loslösung von der ursprünglichen Dimension ist dabei Referenz auf seine abstrakten Wurzeln: „Dadurch schaffe ich in realistischer Malmanier ein abstraktes Ergebnis“, deutet er auf das monumentale Großformat von 1,70 mal 2,50 Meter, auf dem zwei Wahrheiten aufeinanderzuprallen scheinen. „Da kann ein Abflusssieb schnell zum Ufo mutieren.“ Farblich setzt er dazu auf bewusste Reduktion, fokussiert in sterilem Umfeld auf den porträtierten Gegenstand und malt von schmaler Palette aus Schwarz, Weiß, Indigo und mit seltenen Ausnahmen anderer zurückhaltender Farbtöne. Ein weiterer Vorteil, den seine Gegenstände mit sich bringen: „Sie alle erzählen eigene Geschichten, die sich des Erfahrungsschatzes der Betrachterinnen und Betrachter bedienen.“