Alles Leinwand: Österreichs Kinos mit Besucherzuwachs

Österreichs Kinos verzeichnen ein starkes Comeback: Im ersten Halbjahr 2026 kamen 17,6 Prozent mehr Besucher als im Vorjahr. Besonders heimische Filme legten kräftig zu.
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Sommerblockbuster wie Christopher Nolans „Odyssee“ oder das neue Spider-Man-Abenteuer „Brand New Day“ haben zuletzt für volle Kinosäle in Österreich gesorgt – und befeuern damit ein ohnehin schon erfolgreiches Jahr für die Betreiber der heimischen Lichtspielhäuser.
Denn allein im ersten Halbjahr – da waren die beiden erwähnten Filmhits noch gar nicht angelaufen – wurden mit gut 5,6 Mio. Menschen um 17,6 Prozent mehr Kinofans gezählt als im Vergleichszeitraum 2025.
Das geht aus Zahlen des Marktforschungsunternehmens Comscore hervor, die das Österreichische Filminstitut (ÖFI) der APA auf Anfrage zur Verfügung gestellt hat. Demnach wurden im Auswertungszeitraum 2. Jänner bis 2. Juli 2026 exakt 5,650.763 Kinobesucherinnen und -besucher gezählt (erstes Halbjahr 2025: 4,945.092), womit auch der erste Post-Corona-Höchstwert aus 2023 (5,604.510) übertroffen wurde. Betont wird, dass in diesen Zahlen auch Spezialvorführungen wie Opern- oder Sportübertragungen enthalten sind. Das ÖFI selbst bezieht sie in seine Jahresauswertung des Filmwirtschaftsberichts nicht mit ein.
Österreichischer Film boomt besonders
Besonders markant fiel die Steigerung bei Filmen aus Österreich aus: Mit rund 400.000 verkauften Tickets gegenüber 270.000 im ersten Halbjahr 2025 konnten sich Streifen made in Austria über ein Plus von fast 48 Prozent freuen. Abräumer war hier die Fantasyfortsetzung „Woodwalkers 2“ mit rund 133.400 Besuchern.
Gery Seidls „Aufputzt is“ konnte zwar insgesamt 448.500 Personen vor die Leinwand locken, die meisten davon sahen die Komödie allerdings noch vor dem Jahreswechsel, da der Kinostart bereits Mitte November erfolgt war. Im ersten Halbjahr kam die Weihnachtssatire aber immerhin noch auf 56.200 Besucher und erreichte damit Platz 3 der Österreich-Charts in diesem Zeitraum – hinter dem Trauerdrama „Vier minus drei“ (76.400).
Bei den US-Filmen, die mit bisher rund 4,1 Mio. Zusehern über der Bestmarke von 2019 lagen, führte im ersten Halbjahr „Super Mario Galaxy“ (Kinostart: 1. April) mit knapp 475.000 die Rangliste an. Dahinter platzierten sich das Jackson-Biopic „Michael“ (354.000) und „Der Teufel trägt Prada 2“ (342.500).
„Kinofest“ am 12. September will mit billigen Tickets locken
„Kino ist wieder da – und zwar mit voller Kraft. Das spüren wir in den Sälen, beim Publikum und in der gesamten Branche“, freute sich Christian Dörfler, Obmann des Fachverbandes der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe, kürzlich in einer Aussendung.
Wen die Kartenpreise bisher von einem Kinobesuch abgehalten haben, der könnte es am 12. September einmal probieren: Dann findet nämlich das inzwischen zweite „Kinofest Österreich“ statt, bei dem mehr als 100 teilnehmende Häuser den ganzen Tag lang Tickets zum Preis von 5,90 Euro pro Film anbieten – Sonderformate ausgenommen.
Kino-Revival auch in Deutschland
Das Kino-Revival ist übrigens kein rein österreichisches Phänomen: So freuen sich auch die Betreiber in Deutschland über eine Mehrauslastung der Spielstätten im ersten Halbjahr. Insgesamt wurden rund 47,5 Mio. Tickets verkauft – um 7 Mio. oder 16,9 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatz legte laut Zahlen der Filmförderungsanstalt (FFA) um fast 100 Mio. Euro auf insgesamt gut 500 Mio. Euro (plus 24,5 Prozent) zu.
„Mit den Ergebnissen des ersten Halbjahres ist der Kinomarkt auf einem Niveau, das viele noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehalten hätten“, hielt FFA-Vorstand Peter Dinges fest. Die Branche schaue mit großer Zuversicht auf die kommenden Monate. „Wenn sich die positive Entwicklung fortsetzt, kann 2026 zum stärksten Kinojahr seit der Pandemie werden.“