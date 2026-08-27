Alles Leinwand: Österreichs Kinos mit Besucherzuwachs

Sommerblockbuster wie Christopher Nolans „Odyssee“ oder das neue Spider-Man-Abenteuer „Brand New Day“ haben zuletzt für volle Kinosäle in Österreich gesorgt – und befeuern damit ein ohnehin schon erfolgreiches Jahr für die Betreiber der heimischen Lichtspielhäuser.

Denn allein im ersten Halbjahr – da waren die beiden erwähnten Filmhits noch gar nicht angelaufen – wurden mit gut 5,6 Mio. Menschen um 17,6 Prozent mehr Kinofans gezählt als im Vergleichszeitraum 2025.

Das geht aus Zahlen des Marktforschungsunternehmens Comscore hervor, die das Österreichische Filminstitut (ÖFI) der APA auf Anfrage zur Verfügung gestellt hat. Demnach wurden im Auswertungszeitraum 2. Jänner bis 2. Juli 2026 exakt 5,650.763 Kinobesucherinnen und -besucher gezählt (erstes Halbjahr 2025: 4,945.092), womit auch der erste Post-Corona-Höchstwert aus 2023 (5,604.510) übertroffen wurde. Betont wird, dass in diesen Zahlen auch Spezialvorführungen wie Opern- oder Sportübertragungen enthalten sind. Das ÖFI selbst bezieht sie in seine Jahresauswertung des Filmwirtschaftsberichts nicht mit ein.