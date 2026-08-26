Spitzentöne: Welcher Salzburg-Kandidat etwas kann. Und wer nichts

Waren das Zeiten, als sich unsereins zum Sommerende noch zufrieden seufzend aus Salzburg Richtung Bundeshauptstadt davongemacht hat. Während realiter Abertausende Besucher den Betrieb bis zum letzten Augustwochenendtag am Kochen halten, hatte man sich schon in die Finessen der beginnenden Saison verstrickt.

Die beginnt heuer zwar auch. Gleichzeitig aber nimmt die Findungskommission für den Nachfolger des politischerseits skandalös aus dem Amt terrorisierten Festspielintendanten Markus Hinterhäuser jene Gespräche auf, von denen manche meinen, sie seien insgeheim schon abgeschlossen. 2028 soll der neue Intendant antreten, doch Interima Karin Bergmann wäre wohl zu einer maßvollen Verlängerung überredbar, wenn der Erwählte seinen aktuellen Arbeitsplatz nicht gleich fluchtartig räumen kann.

Im Findungsgremium amtieren Könner, keine Frage. Dass freilich die Letztentscheidung bei den Damen und Herren Edtstadler, Babler und Bürgermeister Auinger verharrt, kann nur Apokalyptiker mit Hang zur Satire ermutigen: Mangels fachlicher Grundausstattung sind sie den Angriffen von Ohrenbläsern, Eigeninteressenten und Krawallbloggern so gut wie wehrlos ausgesetzt.