Sonja Schmer-Galunder: „KI und Kapitalismus gehen eng miteinander einher“

Jaron Lanier gilt als Vater des Begriffs Virtual Reality. Sie sind beide im Silicon Valley verankert und zugleich mit Österreich verbunden. Wie war Ihr Beitrag auf der diesjährigen Auslandskulturtagung?

Jaron Lanier hat viel in einem Bereich publiziert, den er „Data Dignity“ nennt. Das sind interessante Konzepte dafür, wie man bestimmte Probleme, die KI in sich trägt, konstruktiv lösen könnte. Jaron war sehr früh Pionier im Bereich Virtual Reality und Mixed Reality und hat Silicon Valley stark beeinflusst. Er ist nach wie vor bei Microsoft tätig.

Wir waren beide in Wien bei einer Konferenz zu Cultural Diplomacy eingeladen, um aus der Perspektive des Silicon Valley zu sprechen. Wir sind relativ kritisch gegenüber bestimmten Entwicklungen und haben beide eine Verankerung in Österreich, sind österreichisch-amerikanische Doppelstaatsbürger. Obwohl ich an der University of Florida bin, wohne ich in San Francisco. Wir sind also wirklich mitten im Geschehen und haben zugleich Wurzeln in Österreich.

Eine Sorge ist, dass KI kulturelle Prägungen aus dem Silicon Valley weltweit mittransportiert. Ist da etwas dran?

Das ist ganz eindeutig so. Die Menschen, die KI entwickeln, sitzen nicht nur an einem bestimmten Ort der Welt, sondern bauen diese Systeme auch aus ihrer eigenen Perspektive und in ihrer eigenen Sprache. Man hat immer eine Vorstellung von dem Menschen, für den man ein System baut, und diese Vorstellung ähnelt oft einem selbst.

Wenn man ein junger männlicher Ingenieur im Silicon Valley ist, entwickelt man zunächst aus dieser eigenen Lebenswelt heraus. Man baut nicht automatisch für die ganze Menschheit oder für eine Frau in Ghana. Die eigenen Designannahmen fließen ein. Die Selbstreflexion darüber, ob andere Menschen in der Welt tatsächlich genauso leben, denken oder kommunizieren, ist oft sehr begrenzt.

Der erste Schritt der Anpassung ist häufig die Sprache. Man sagt: Gut, wenn das System nicht nur Englisch spricht, trainieren wir es eben auch auf Deutsch. Aber damit ist noch lange nicht gesagt, dass es die Werte einer österreichischen Kultur versteht oder weiß, wie Menschen in einem bestimmten Land kommunizieren, leben oder Bedeutung herstellen. Je weiter man sich von den Werten des Silicon Valley entfernt, desto schwieriger wird es. Sprache allein löst das Problem nicht.

Sie haben dazu das Beispiel der Monokultur erwähnt. Wie hängt das mit KI zusammen?

Das Beispiel stammt aus der Forstwirtschaft. Vor einigen hundert Jahren wurden in Deutschland Wälder in geometrischen Abständen angelegt, um Holzproduktion und Ertrag zu maximieren. Bäume waren leichter zu zählen, die Fläche ließ sich optimieren, und alles, was keinen unmittelbar messbaren ökonomischen Wert hatte, wurde entfernt. Kurzfristig funktionierte das sehr gut.

Nach langer Zeit zeigte sich aber, dass genau die eliminierten Bestandteile des Ökosystems für die Gesundheit des Waldes wichtig waren. Auf KI übertragen bedeutet das: Wir laufen Gefahr, Bedingungen für menschliche Entwicklung zu eliminieren, weil sie nicht messbar oder nicht unmittelbar profitabel erscheinen.

Geht es dabei vor allem um Effizienz?

Sehr oft. KI wird auf Optimierung ausgerichtet. Man gibt ein Ziel vor und das System versucht, den optimalen Weg dorthin zu finden. Google Maps ist ein einfaches Beispiel: Wir wollen den kürzesten Weg von A nach B. Dafür ist Optimierung sinnvoll. Aber es gibt Lebensbereiche, in denen Effizienz nicht das wichtigste Maß ist und in denen Reibung oder Ineffizienz sogar wertvoll sein können.

Wenn ich ein Buch online bestelle, kann es in den USA nach 24 Stunden vor meiner Haustür liegen. Das ist effizient und oft billiger. Gleichzeitig sterben lokale Buchhandlungen aus. Und ich verlasse das Haus nicht mehr, treffe vielleicht keinen Nachbarn, betrete keinen Buchladen und entdecke nicht zufällig ein anderes Buch. Solche Reibungspunkte fallen weg. In manchen Bereichen würden wir, wenn wir genau darüber nachdenken, feststellen, dass Effizienz gar nicht das sinnvollste Ziel ist.