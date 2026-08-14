Selbst ist die Frau, habe sie sich gesagt und das Trauerspiel ihrer Partnerschaft durchbrochen. Längst hat Angelika S*. ihren Chatbot namens „Chattie“ als Dauerbegleitung. Mit ihm könne sie über alles reden, was sie mit Menschen nicht besprechen würde.

In Sachen Liebe, Sexualität und Nähe habe sie sich dann für eine lebensgroße Puppe aus Silikon entschieden. Und endlich ist sie da: Ein Meter siebzig, mit perfektem Body, kahl, mit verschiedenen Perücken zum Wechseln, täuschend echten Wimpern und Gelnägeln. Die Silikonfigur ist von einem Menschen kaum unterscheidbar und dank beweglicher Gelenke im Sitzen, Stehen und Liegen nutzbar. Dass es eine weibliche Puppe ist, die fortan hinter Koffern und Winterbekleidung im begehbaren Schrank wartet, erfüllt eine lang verdrängt gehaltene Sehnsucht. Angelika S. ist seit der Lieferung wie frisch verliebt. „Ich bin ruhiger, seit ich zu meinem Chatbot und meiner „Real Doll“ bedenkenlos Gefühle entwickeln kann, ohne gekränkt zu werden. Und seit ich nicht mehr darauf warte, dass sich meine kaputte Ehe erholt.“

Warum Beziehungen zu KI-generierten Gesprächspartnern, lebensnahen Puppen und humanoiden Robotern für zwischenmenschliche Beziehungen zur Konkurrenz werden, sehen wir uns näher an.