Presley Gerber: Sucht als Suche

Ein „letztes High“ vor der großen Veränderung, die von Betroffenen auch als „drohender Verlust“ erlebt wird, ist möglich. Ich erlebe selbst immer wieder, dass suchterkrankte Menschen vor Behandlungsbeginn dieses letzte Mal „in die Vollen gehen“. Dem können Angst vor Bevormundung, eine hohe Ambivalenz oder ein schon automatisiertes Konsumverhalten zugrunde liegen. Gerade dann, wenn Veränderung „droht“.

Das macht plausibler, warum der gut gemeinte Rat: „Dann lass es doch einfach und hör auf!“ an der Komplexität von Suchterkrankungen vorbeigeht. Personen wollen aufhören, sind aber im Sog des Konsumverhaltens. Gerade die trotz negativer Konsequenzen fortgesetzte Einnahme und der Verlust der Selbstkontrolle sind Merkmale einer – in diagnostischen Klassifikationssystemen so genannten – Substanzgebrauchsstörung.