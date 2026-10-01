Der wohltemperierte Kuss: Wie viel Kontrolle verträgt die Liebe?

Das war nicht immer so. Alice erinnert sich an ihre Verliebtheit, die spielerisch gewesen sei, allerdings zeigen sich auch da schon beim näheren Hinsehen hohe Kontrollbedürfnisse auf Hartmuts Seite.

Zuerst gefiel es ihm, wenn er ihre Lippen heiß genannt hatte. Was sie als Zeichen nahm, wie verrückt er vor Liebe sei, artet aber nunmehr aus. Er interpretiert ihren beiläufigen Blick zum Nebentisch in einem Restaurant als Desinteresse an ihm, da dort zwei gutaussehende Männer offenbar ihre Aufmerksamkeit mehr fesseln würden.

Und Alice? Weiß nicht, was sie tun soll: Trotz ihrer Gegenwehr manifestiert sich bei ihm der Eindruck permanenter psychologischer Fremdgehversuche; die Temperatur der Lippen beim Küssen sind das Indiz. Was hier passiert, sei kurz aufgeschlüsselt.