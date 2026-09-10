25 Jahre 9/11: Die Psychologie des Terrors

Am 11. September 2001 entführten die Terroristen kalkuliert vier Passagiermaschinen. Drei Attentäter entstammten der „Hamburger Terrorzelle“. Vier hatten schon lang gezielt für ihren „Einsatz“ Flugunterricht genommen. Die Entführer waren aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und dem Libanon, junge Leute zwischen zwanzig und Anfang dreißig.

Die Anschläge gelten als jahrelang vorbereitetes al-Qaida-Projekt. Geradezu absurd wirkt, dass es offenbar eine hohe Nachfrage für diese tödlichen Einsätze gab: Bewerber für „Suizidoperationen“ wurden gezielt ausgewählt. Die Bereitschaft zum „Märtyrertod“ galt dabei wohl als zentrales Kriterium. Spätestens hier fragt man sich: Wie konnte der natürliche Selbsterhaltungstrieb so verlorengehen, dass der eigene vorzeitige Tod als Pflicht, ja als Ehre oder gar wie eine Art absurder sozialer Aufstieg erlebt wurde? Wie konnte ein fassungslos machender Terrorakt wie ein Projektvorhaben „normalisiert“ werden? 9/11 stellte eine verheerende, dabei hochgradig organisierte „Gruppenoperation“ dar.

Die Forschung zu Suizidterrorismus befasst sich mit der Bedeutung dahinterstehender sozialpsychologischer und kollektiver Prozesse. Das soll nicht dazu dienen, die Taten zu „normalisieren“, sondern zeigt vielmehr, dass extremer Gewalt ein Realitätsverlust nicht zwingend vorangehen muss. Menschen können durchaus planvoll agieren und kognitiv funktionstüchtig sein, aber sich innerhalb eines ideologischen Systems zu Handlungen entschließen, die außerhalb ihres Systems böse, sinnlos und unmenschlich sind.