Beauty-Doc Jörg Knabl über Schönheit: „Nur verändern, was tatsächlich stört“

Was ist Liebe?

Das definieren Menschen auch sehr unterschiedlich. Wenn man Erich Fromm liest, hat man eine bestimmte Vorstellung von Liebe und wenn man andere Psychologen liest, finden sich wieder andere Definitionen. Ich verstehe diese Art von Liebe, die man zu allem haben kann, diese universelle Liebe, die Liebe zu Menschen. Das ist sehr vielschichtig.

Was wünschten Sie sich als Kind?

Mein ursprünglicher Traum war, Künstler zu werden. Und dann war ein Traum von mir, zum Radio zu gehen oder zum Fernsehen. Wir hatten in meinem Gymnasium ein Medienprojekt, bei dem wir ein richtiges Tonstudio hatten. Wir machten bei Studio Steiermark und bei Ö3 immer wieder Sendungen. Das war für mich sehr spannend damals.

Mein Vater wollte aber, dass ich eine Berufsausbildung mache und hat mich in die HTL geschickt. Architektur hat mich sehr interessiert. Dass ich dann zur Medizin gekommen bin, war im Grunde ein Zufall. Ein Klassenkollege hatte irgendwann einmal ein Buch mitgebracht, und ich sah dieses Buch über Sportmedizin und hatte ihn gebeten, es mir zu leihen. Ich fand es so spannend. Ich habe mich dann auch viel mit Kräutern beschäftigt, selbst Kräuter gezüchtet, Heilkräuter.

Dann haben Sie sich von der Architektur ab- und der Medizin zugewandt.

Ein Schlüsselerlebnis war, dass ich bei der Architektur die Sorge hatte, es könne irgendwie unbefriedigend werden, wenn diese tote Materie zu wenig Dynamik hatte. Dagegen war die Medizin weitaus lebendiger. Daraus entstand rasch dieser Wunsch, mich in Richtung plastische Chirurgie zu entwickeln.

Was ist Ihre Haltung im Arzt-Patienten-Verhältnis?

Ich kann Ihnen konkret ein Beispiel geben, das ich heute erlebt habe. Eine Patientin kam mit einem Befund von einem radiologischen Institut. Es stand keine Diagnose drauf, und ich fragte sie: Was ist jetzt geplant? Und sie entgegnete: Nichts. Und genau das Gegenteil davon bin ich in meiner ärztlichen Haltung. Ich würde Patienten niemals so im Regen stehen lassen. Wenn einmal bei einem Patienten, sei es nur eine Wundheilungsstörung oder irgendwas entsteht, bin ich so lange da und mit der Betroffenen verbunden, bis alles passt. Das ist gewiss auch etwas, das mich auszeichnet.

Sind Sie 24/7 erreichbar?

Im Wesentlichen bin ich das, also: ja. Nach den Operationen, die ich mache, melden sich allerdings sehr selten Patienten, weil alles in aller Regel problemlos, gut und geschmeidig läuft. Das ist halt auch so eine zentrale Frage, wie man das im Laufe der Jahre konzipiert und umsetzt, dass wirklich alles passt. Wir haben natürlich viel Erfahrung gewonnen, wie das zu managen ist, dass das so smooth ablaufen kann.

Wie kamen Sie auf den Gedanken der Unternehmensgründung?

Der Gedanke der Gründung war zunächst ganz schlicht. Ich hatte die Unterspritzbehandlungen selbst gemacht, auf der anderen Seite waren die Operationen. Ich konzentriere mich immer gern auf eine Sache. Das heißt, ich beabsichtigte, das zu trennen. Daraus hat sich dieses Konzept ergeben.

Wir waren als Familie in einem alten Schlössl in der Toskana und hatten die Idee, wie wir das Konzept zu einem Institut machen wollten. Das war herausfordernd, innovativ und spannend, da es das vor 15 Jahren noch nicht so gab, dass man sich ins KMED-Institut auch ohne Termin am Morgen begeben und eine sehr gute Behandlung bekommen kann. Das bildete das Grundkonzept.

Was bringt die Zukunft?

Was die Zukunft bringt, kann ich natürlich nicht sagen, aber: Ziele? Eines der wichtigsten Ziele überhaupt ist Wachstum. Sei es geistiges Wachstum, Weiterentwicklung, und Wachstum ist Weiterentwicklung. Das ist für mich entscheidend. Für mich ist es keine Option, in Pension zu gehen.

Es ist für mich eine Option, mein Leben zu optimieren und zu verändern, so dass ich vielleicht in fünf Jahren noch einmal mein berufliches Spektrum spezifiziere. Dass ich zum Beispiel unser KMED-Institut weiter ausbaue. Dass ich mit meiner Frau weiterhin gut Zeit verbringen und gut leben kann, ist für mich sehr wichtig, weil es unsere Lebensqualität extrem erhöht.

Sie fühlen sich nach wie vor als Steirer?

Die steirische Mentalität ist schon eine spezielle. Ich habe sie in einem sehr speziellen Umfeld kennengelernt. In Mürzzuschlag, wo ich aufgewachsen bin, hat es ja Stahlwerke gegeben. Das waren sehr ehrliche Charaktere, diese Menschen, die sehr hart gearbeitet haben und sehr verlässlich waren. Das sind für mich Grundeigenschaften, die ich mit der Steiermark verbinde. Ein Onkel von mir hatte eine Firma hier in Wien. Das war schon in den 80er Jahren, dass er sich bevorzugt aus dem Burgenland oder aus der Steiermark Leute genommen hat als Mitarbeiter.

Thomas Bernhard hat einmal gesagt, in Graz müsse man nicht gewesen sein. Er hatte übrigens eine unverwechselbare Nase.

Ich habe zwar das Bild von ihm, aber jetzt nicht so speziell von seiner Nase.

Das ist ja auch etwas, was viele Leute stört, wenn sie verhärmt, böse oder verängstigt aussehen. Man kann sich ja sogar die Mundwinkel nach oben ziehen lassen, um sympathischer zu wirken?

Das ist korrekt. Es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass das Entspannen gewisser Muskelpartien im Gesicht eine Rückkopplung auf die Psyche hat.