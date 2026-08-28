Norwegens König Harald V. mit 89 verstorben

Wenn ein Staatsoberhaupt in Norwegen stirbt, übernimmt sein Nachfolger im selben Augenblick den Thron. Als wichtigster Termin gilt nach Angaben des Königshauses der verpflichtende Eid des neuen Königs auf die Verfassung, der von einer feierlichen Zeremonie begleitet wird. Schließlich werden der König und die Königin in der Regel einer Tradition zufolge gesegnet.

Nach Angaben des Osloer Hofes gibt es die Segnung seit 1163, damals noch als Teil einer Krönungszeremonie. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Krönungsklausel der Verfassung jedoch aufgehoben. Mit König Olav wurde 1958 eine neue Segnungszeremonie eingeführt, die Harald und Sonja 1991 fortführten. Auf die Segnung folgt traditionell eine Reise durch Norwegen.

Gesundheitlich war der norwegische König schon lange angeschlagen. Seit 2024 war er etwa dauerhaft auf einen Herzschrittmacher angewiesen. Außerdem hatte er häufig mit Atemwegs-Erkrankungen zu tun. Im Februar war der Monarch während eines Urlaubs auf Teneriffa mit seiner Frau, Königin Sonja, wegen einer Infektion ins Krankenhaus gekommen. Auch das Gehen fiel ihm seit längerer Zeit schwer. Den Thron vorzeitig seinem Nachfolger zu überlassen, wie es in den vergangenen Jahren mehrere europäische Monarchen getan hatten, war für Harald trotzdem nicht infrage gekommen. Seine royalen Pflichten absolvierte er bis zuletzt.