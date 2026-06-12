Hannes Mlenek: Vorhang auf für Malerei

Als musikalische Grundlage dieses interdisziplinären Kunsterlebnisses dient dem Künstler Carl Orffs szenische Musik aus der Kantate „Carmina Burana“. Musik sei im Schaffensprozess des Künstlers als treibende Kraft geradezu essenziell: „Die Rhythmik der Musik fördert die Bewegungsdynamik in meinen Bildern“, so der Künstler, der mit klassischer Musik sozialisiert wurde.

Doch ausgerechnet in Carl Orffs Musik scheint ebendieses Rhythmische zu fehlen. „Dabei geht es mir auch viel eher um die Narration“, betont er. „Geschlechtsunabhängig ist der Mensch von Illusionen und Wunschdenken getrieben – genau hier kommt Fortuna ins Spiel: Die römische Göttin des Schicksals und Glücks ist es, die über die Erfüllung unserer Wünsche richtet.“ Doch ihre Unberechenbarkeit fordert ihren Tribut: „Wir laufen Gefahr, unser eigenes Schicksal aus der Hand zu geben und damit alles zu verlieren.“

Mleneks Performance wird zu einem künstlerischen Duell mit Fortuna, das sich der übergeordneten Frage nach der Bedeutung des Glückes stellt. Getrieben durch Orffs Musik ist es das kontrastierte Zusammenwirken mit Joe Zawinuls Jazz-Klängen, das Mleneks grafischer Linie Leben einhauchen, sie auf der Leinwand und ihn auf der Bühne tanzen lassen soll.

In einem halbstündigen Hinterfragen wagt Mlenek einen höchst subjektiven Antwortversuch auf die „Glücksfrage“. Eine Eigeninterpretation seines Verständnisses, das Fortuna letztlich als Täuschung entlarven soll: „Als Richterin unseres Schicksals ist sie gleichermaßen eine falsche Reflexion von Hoffnung – die im Alter immer deutlicher wird“, lacht der ewig Junggebliebene. Eine Reflexion, die er durch motivische Spiegelung performativ erlebbar machen wird. „Jede Medaille hat schließlich ihre Kehrseite – jedes Ja erfordert auch ein Nein.“