Der Fall Lindsay Clancy: Mutterliebe bis zum Tod?

Gibt es postpartale psychische Erkrankungen, die zu solch einer Tat führen können?

Astrid Maierhofer-Deutschmann: Aus meiner langjährigen Tätigkeit als Psychiaterin und meiner wiederholten Erfahrung mit postpartalen psychischen Erkrankungen kann ich festhalten, dass die Geburt und die erste Zeit danach für eine Mutter eine außergewöhnliche und psychisch besonders herausfordernde Lebensphase darstellen. Bereits die Geburt selbst ist eine körperliche und psychische Ausnahmesituation. Während des Geburtsvorgangs kann die Wahrnehmung der Mutter stark eingeengt sein und sich nahezu vollständig auf das unmittelbare Geschehen konzentrieren. Die Umwelt tritt in diesem Moment vielfach in den Hintergrund.

Diese vorübergehende Einengung der Wahrnehmung ist zunächst eine nachvollziehbare Reaktion auf die enorme körperliche und emotionale Belastung der Geburt und darf nicht mit einer psychischen Erkrankung gleichgesetzt werden. Mit der Geburt verändert sich jedoch die gesamte Lebenssituation der Mutter grundlegend. Sie übernimmt eine weitreichende, als lebenslang empfundene Verantwortung für ein vollständig von ihr abhängiges Kind. Gleichzeitig entsteht eine besonders enge emotionale Bindung zwischen Mutter und Neugeborenem. Diese neue Verantwortung kann, insbesondere wenn weitere Belastungsfaktoren hinzukommen, zu einer erheblichen psychischen Überforderung führen.

Welche psychischen Komplikationen können auftreten?

Viele Mütter erleben in dieser Zeit Ängste, depressive Verstimmungen oder Zwangsgedanken. Bei einer postpartalen Depression können beispielsweise Gefühle von Leere, emotionaler Gefühllosigkeit oder Überforderung auftreten. Manche Mütter erleben sogar das belastende Gefühl, keine ausreichende Beziehung zu ihrem Kind aufbauen zu können. Daraus können intensive Schuldgefühle entstehen - etwa die Überzeugung, keine gute Mutter zu sein oder den Anforderungen der Mutterschaft nicht gerecht zu werden.

Lindsay Clancy klagte über Schlaflosigkeit. Ist das eine häufige Beschwerde bei postpartalen psychischen Erkrankungen?

Ja, genau. Eine weitere erhebliche Belastung stellt die Schlaflosigkeit dar. Gerade ein ausgeprägter und über längere Zeit bestehender Schlafmangel kann die psychische Stabilität erheblich beeinträchtigen und bestehende psychische Symptome verstärken. In schweren Fällen kann die Kombination aus Schlafentzug, Ängsten, Depression, innerer Verzweiflung und anderen Belastungsfaktoren zu einer gefährlichen psychischen Destabilisierung führen.

Die Verteidigung von Lindsay Clancy spricht von einer postpartalen Psychose – was versteht man darunter?

Die postpartale Psychose ist eine seltene, aber schwere psychiatrische Erkrankung. Sie kann mit einem Verlust des Realitätsbezugs, Wahnvorstellungen, Halluzinationen, schwerer Verwirrtheit und einer erheblichen Veränderung des Denkens und Verhaltens einhergehen. In einer solchen Situation kann die betroffene Mutter ihre Umwelt und ihre eigene Situation grundlegend anders wahrnehmen als zuvor.

Besonders gefährlich kann eine psychische Ausnahmesituation dann werden, wenn sich Gefühle von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit miteinander verbinden und die betroffene Mutter zu der Überzeugung gelangt, dass ihr niemand helfen kann oder dass ihre Situation ausweglos ist. Gerade dann ist eine rasche professionelle Einschätzung und Behandlung von entscheidender Bedeutung. Im Fall von Lindsay Clancy erscheint aus psychiatrischer Sicht grundsätzlich denkbar, dass zum Tatzeitpunkt eine schwere postpartale Psychose vorgelegen haben könnte. Eine solche Erkrankung kann den Realitätsbezug erheblich verändern und dazu führen, dass Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen für die betroffene Person eine Bedeutung bekommen, die aus der Perspektive eines psychisch gesunden Menschen kaum nachvollziehbar ist.

Was können wir aus Gesellschaft besser machen?

Aus psychiatrischer Sicht ist enorm wichtig, die Zeit nach der Geburt nicht zu romantisieren, sondern als eine Lebensphase anzuerkennen, in der psychische Erkrankungen entstehen oder sich deutlich verschlechtern können. Frühzeitige Wahrnehmung von Warnzeichen, ausreichende Unterstützung, ernsthafte Abklärung psychischer Symptome und eine verlässliche Entlastung der Mutter können dabei von entscheidender Bedeutung sein.