Sex, Schönheit, Alter: Warum Frauen anders beurteilt werden

In den sozialen Medien liest man unter Bildmaterial von Frauen über 50 Kommentare wie: „This woman really aged well.“ Was wie ein Kompliment klingt, setzt aber voraus, dass Älterwerden eine Prüfung ist, die bestanden oder nicht bestanden werden kann. Diese implizite Benotung trifft Frauen häufiger als Männer.

Oft wird der Vergleich zu einem gut gereiften Wein gezogen, wenn Frauen dezent altern. Weibliche Schönheit im fortgeschrittenen Alter hat zurückhaltend, nicht schrill und provokant zu sein. Ja nicht zu sichtbar, laut, bunt und sexy. Ältere Frauen – das gilt für alle jenseits der Menopause – haben mit sich und der Welt fertig zu sein, vor allem mit ihrer Sexualität. Jedenfalls keinesfalls so polarisierend wie Pop-Ikone Madonna, wohingegen Al Pacino und Mick Jagger unter Beifall über Bühnen fetzen und sich noch mit über 80 fortpfl anzen. Wehe aber, jemand ist weiblich, 30 Jahre jünger als Al Pacino und hat Spaß, Sex oder will sich fortpfl anzen: Skandal und Häme sind der reaktive Tenor gegenüber der „verrückten Alten“.

Das Paradox: Fast niemand erkennt den Jugendbonus alter Männer. Männern wird das sichtbare Altern nicht nur verziehen, es macht sie sogar noch attraktiver. Susan Sontag betonte schon 1972 den „Double Standard of Aging“: Männer gewinnen gesellschaftlich mit dem Alter an Status. Frauen verlieren häufiger an symbolischem Wert. Männliche Vaterschaft im hohen Alter wird gesellschaftlich eher mit Bewunderung und Staunen aufgenommen als mit moralischer Kritik.