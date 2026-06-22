Philosoph Konrad Paul Liessmann: „Nicht jeder ist für die Universität geeignet“

Herr Liessmann, ungeachtet arithmetischer Behübschungsanstrengungen verliert die Wissenschaft mittelfristig eine Milliarde. Darf eine österreichische Regierung dieses Budget überhaupt angreifen?

Eine Regierung darf jedes Budget angreifen. Darüber hinaus ist das eine grundsätzliche Frage. Wenn überall gekürzt werden muss, kann man zwar niemanden ausnehmen, man kann aber die Diskussion führen, ob man innerhalb eines Ressorts einen Bereich – die Universitäten – stark kürzen und einen anderen – die Frauenförderung – stark erhöhen soll. Allerdings wäre schwer zu argumentieren, dass man den Frauen etwas wegnehmen könnte, um die Wissenschaft zu stärken. Mit Recht werden mehr Mittel für Gleichstellungsmaßnahmen und Gewaltschutz gefordert.

Die Doppelministerin ließ aber explizit wissen, dass für sie soziale Bereiche gegenüber der Wissenschaft Vorrang hätten.

Da könnte man die prinzipielle Frage stellen, ob unter den Aufgaben des Staates gesellschaftspolitische Visionen tatsächlich einen ähnlichen Stellenwert haben sollen wie wissenschaftspolitische Zielsetzungen. Soll der Staat bestimmte Formen des sozialen Lebens, der Sexualität, des Zusammenlebens aktiv unterstützen und fördern, oder gibt es Bereiche, die er besser den privaten Akteuren überlässt und die daher keiner Förderung bedürfen?

Vielleicht erwarten wir mittlerweile auch zu viel vom Staat, eine Rundumbetreuung, die vielleicht gar nicht wünschenswert ist. Der Staat, so formulierte es Wilhelm von Humboldt, ist für die Sicherheit seiner Bürger zuständig, nicht für ihr Glück. Grundsätzlich habe ich jedoch immer ein Unbehagen, wenn man einen wichtigen Bereich gegen einen anderen ausspielt. Oder möchten Sie, dass die Kultur zugunsten der Wissenschaft gekürzt wird, weil technische Innovationen und Künstliche Intelligenz die Zukunft sind, aber niemand die Oper braucht?

Mitnichten. Allerdings müsste selbst dem größten Rindvieh kommunizierbar sein, in welchem Ausmaß die Oper den Fremdenverkehr befördert.

Das hieße aber, dass wir mit Steuermilliarden nicht die Kultur, sondern den Fremdenverkehr subventionieren sollen? Dann könnte man antworten, wenn den Japanern die Wiener Staatsoper so wichtig ist, könnten sie ja 1.000 Euro pro Karte bezahlen, und wir können die Kultursubventionen zurückfahren. Das aber wollen wir nicht, weil Kultur aus guten Gründen ein öffentliches Anliegen bleiben muss. Doch kommen wir auf die Universitäten zurück. Die haben nämlich in den letzten Jahren eine Entwicklung genommen, die Einsparungen ermöglicht, ohne dass darunter die Qualität der Forschung und der Lehre leiden müsste. Der Finanzminister hat ja nicht grundlos die hohen Rektorengehälter genannt.

Die machen aber doch keine Milliarde aus.

Das nicht, und dieser Hinweis war vielleicht nur symbolischer Natur –, aber er traf einen Sachverhalt. Man kann schon darüber nachdenken, ob das Gehalt eines Rektors das eines Universitätsprofessors um ein Vielfaches übersteigen soll. Früher wurde ein Rektor einfach von der Lehre freigestellt und bekam zum Professorengehalt eine schmale Funktionszulage. Seit dem Universitätsgesetz 2002 (machte Unis zu unabhängigen Einrichtungen, Anm.) verstehen sich die Rektoren als Manager und die Universitäten als Unternehmen – was sie nicht sind – und schütten sich entsprechende Gehälter aus.

Da geht es schon um beträchtliche Summen. Abgesehen davon: Wir mussten mit der Bologna-Reform (vereinheitlicht die Universitätsausbildung EU-weit, Anm.) eine unglaublich kostenintensive Verwaltung und Bürokratie aufziehen. Reflexartig wird gesagt, Sparen bedeute das Streichen von Studienrichtungen und Lehrpersonal. Warum sagt man nicht, dass wir unter dem Spardruck eben unsere PR-, Medien- und Kommunikationsabteilungen verschlanken müssen, die riesengroß geworden sind? Dass wir die Bologna-­Verwaltung und die überbordenden, zum Teil unsinnigen administrativen Vorgaben vereinfachen oder streichen müssen?

Und die hohe Zahl an Privatuniversitäten und Fachhochschulen?

Ich habe mich schon vor 20 Jahren gegen die Wucherung des sogenannten tertiären Bildungssektors ausgesprochen. Plötzlich war man nur noch mit einem akademischen Grad ein Mensch – egal, wie dieser Grad erworben wurde. Die Gründung der Fachhochschulen entsprach dabei einer sinnvollen Überlegung. Konsequenterweise hätte es so sein sollen, dass praxisnahe Kurzstudien, die direkt für den Beruf ausbilden, an Fachhochschulen stattfinden, während sich die Universitäten auf Wissenschaft und Forschung sowie auf die Ausbildung für anspruchsvolle wissenschaftsnahe Berufe konzentrieren.

Hätte man das konsequent durchgezogen, hätten wir heute einige hochkarätige Universitäten, die nicht alle aufnehmen müssten, die irgendetwas studieren wollen. Dass Fachhochschulen nun das Promotionsrecht einfordern, also zu Universitäten werden wollen, widerspräche dieser Logik und verschärfte die prekäre Situation.

Und die Privatuniversitäten?

Davon gibt es unzählige und noch einmal so viele Academys. Einige leisten sicher gute Arbeit, aber man muss sich schon die Frage stellen, ob das Ganze nicht Resultat einer fragwürdigen Grundausrichtung ist: nämlich ­höhere Bildung und Ausbildung mit Akademisierung gleichzusetzen. Wir haben die anderen Möglichkeiten für junge Menschen – z.B. Lehre, Facharbeiterausbildung, berufsbildende höhere Schulen und das Ingenieurwesen – systematisch entwertet. Man muss auch nicht jede menschliche Tätigkeit zu einem Studienfach stilisieren.

Eine Überakademisierung ist aus zwei Gründen problematisch: erstens, weil qualifizierte Fachkräfte fehlen. Und zweitens, weil nicht jeder, der glaubt, eine Universität besuchen zu müssen, dafür auch geeignet ist. Dieses Tabu wird in Österreich nicht diskutiert, aktuell in Deutschland aber sehr heftig. Man schätzt dort, dass in bestimmten Studien­richtungen bis zu zwei Drittel der Studienanfänger weder die Voraussetzungen noch den Enthusiasmus für die Wissenschaft mitbringen.