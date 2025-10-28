Katharina Klar und Juliette Larat: Letzter Vorhang Josefstadt

Ein sicherer Raum sei für das künstlerische Arbeiten sehr förderlich, kommt sie dem Anlassfall näher. „Und in der Josefstadt waren diese Dinge noch nicht angekommen, in den Strukturen, auch in den Köpfen. Ich hatte für mich selber so ein Gefühl, dass ich in zwei Welten lebe: mein queer-feministisches Privatumfeld und die Josefstadt. Ich hab Witze gemacht, dass ich arbeiten gehe ins Patriarchat. Aber ich habe letztes Jahr verstanden, dass es für manche Leute nicht witzig war, sondern sehr unangenehm und bedrohlich. Und ich möchte solidarisch sein mit diesen Leuten.“

Sie selbst habe immer gut für sich eintreten können. Aber Kämpfe – die habe es gegeben. „Einmal hat ein Regisseur mein Gesicht auf ein Porno-Foto montieren lassen, und das wurde dann auf der Bühne eingeblendet, ohne dass irgendwer vorher mit mir geredet hat. Und dann war ich die Blöde, weil ich die Probe unterbrochen habe. Diese Dinge haben sich wirklich total verbessert. Und es stimmt nicht, dass dadurch weniger möglich wäre. Es geht einfach um Einvernehmlichkeit. Ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem mit Nacktheit, wenn ich es fühle und wenn es für mich künstlerisch Sinn macht. Aber das möchte ich selbst entscheiden.“

Aber die Giganten der Vergangenheit? Peter Zadek, der genialste Sadist der Theatergeschichte? Da meldet sich Juliette Larat: „Ich glaube nicht, dass er deshalb gutes Theater gemacht hat, weil er ein schlechter Mensch war.“

Der nicht mehr blutjunge Kritiker hat das oft so gehört. Jetzt glaubt er es sogar.