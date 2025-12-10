Spitzentöne: Rettet den österreichischen Theaterton!

Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser nach 15 Jahren ins „Tatort“-Format zu folgen, ist keine Kleinigkeit. Vergleichbar etwa mit den Herausforderungen des „Jedermann“-Paars (wobei zumindest in vereinzelten Fällen beim „Tatort“ das Buch besser ist). Warum ich Ihnen das erzähle? Weil man am eben bekanntgegebenen „Tatort“-Paar Laurence Rupp – Miriam Fussenegger doch einiges lernen kann.

Vor allem darüber, wie an Wiener Bühnen der österreichische Ton veruntreut wird, ohne den sich ein identitätsstiftendes Repertoire – von Nestroy bis Turrini, von Schnitzler bis Barbi Markovic – bald verabschieden wird müssen.

Die Oberösterreicherin Fussenegger führt uns gleich auf den Domplatz zurück, wo sie 2016 die Unpartie der Buhlschaft verkörpert hat. Da war nun eine hervorragende, auch noch rasch prominent gewordene österreichische Schauspielerin, deren Potenzial aber erstaunlicherweise nur von Bundesländer- und Alternativbühnen genutzt wurde.