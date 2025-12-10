Franz Welser-Möst: „Aufgeben gibt es nicht“

Wie äußert sich das?

Mit unglaublichen Schmerzattacken. Deshalb musste ich Premieren hier absagen. Ich war zwischen September ’24 und Ende März ’25 elfmal in der Notaufnahme. Es waren viele Ärzte, echte Koryphäen, damit beschäftigt, aber niemand wusste, woher das kam. Zufällig bei der letzten OP Anfang April wurde die Ursache der Schmerzattacken gefunden und beseitigt. Es war eine winzige Entzündung. Aber nach all den schweren Behandlungen braucht der Körper Zeit, das zu verarbeiten. Ich habe es dann im Mai in Cleveland probiert. Die erste Woche ging es mir sehr gut, die zweite nicht mehr so und in der dritten habe ich mich nur mehr durchgeschleppt. Aber im August beim Bergsteigen habe ich gemerkt, jetzt geht es mir richtig gut.

Haben Sie jemals daran gedacht aufzugeben?

Nein, aufgeben gibt es nicht.

Sie haben nie die Hoffnung verloren, um zum Wort der Stunde zurückzukehren?

Man muss das Schicksal annehmen, das ist der erste Schritt, um damit wirklich richtig umzugehen. Es gibt diese Sprüche wie, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich habe nie an so etwas gedacht. Neulich habe ich einen Satz gelesen, der mich bewegt hat: Nur die Unzufriedenen haben Angst vor dem Tod.

Was heißt das?

Mein Freund Günter Voglmayr, Flötist bei den Philharmonikern, starb mit 42 Jahren am Krebs. In seiner letzten Woche hat er mir gesagt: Ich habe ein tolles Leben gehabt. Ich habe noch mit Bernstein gespielt, mit Karajan und, und, und. Es geht ja nicht um die Quantität, sondern es geht um die Qualität. Natürlich denkt man über Endlichkeit nach. Mir wurde damals sofort psychologische Unterstützung angeboten, aber das brauchte ich nicht. Als man mir sagte, das sei ein mindestens eineinhalbjähriger Prozess, war meine erste Reaktion, alles in dieser Zeit abzusagen. Aber der Arzt hat mir geraten weiterzuarbeiten, wie ich kann, denn das gibt meinem Leben Sinn. Das habe ich dann auch versucht, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg.

Wie lang bleiben Sie denn noch Chef in Cleveland?

Diese und nächste Saison. Dann war ich 25 Jahre dort. Das Orchester hat eine Liste von Stücken zusammengestellt, die sie unbedingt mit mir spielen wollen. Das fand ich ganz rührend. Sie haben auch gesagt, ich muss unbedingt jedes Jahr wiederkommen.

Werden Sie ein anderes Orchester übernehmen?

Nein. Wenn ich in Cleveland aufhöre, war ich 41 Jahre in Chefposition – auch mit allen Kompromissen, die eine Führungsrolle mit sich bringt. Es stehen künftig sehr schöne Projekte an. In der Staatsoper gibt es für jedes Jahr bis zum Ende von Bogdan Roščićs Amtszeit Pläne, auch mit den Wiener Philharmonikern. 2028 ist Schubert-Jahr. Da gibt es Pläne mit dem Musikverein, mit dem Konzerthaus, mit dem Gewandhaus in Leipzig, auch die Dresdner Staatskapelle hat mir geschrieben.

Im Augenblick präsentiert sich Trump als Hoffnung der Welt, das Wort verlässt uns in diesem Gespräch offenbar nicht mehr. Was zeigt uns denn diese Absurdität?

Wir sind in der Gefahr, dass sich gesellschaftlich gesehen jeder auf sich selbst zurückzieht. Wir müssen uns aber immer einem Anspruch stellen und der ist im Moment, Hoffnung und Empathie zu verbreiten. Deshalb bin ich Bogdan Roščić auch unglaublich dankbar. Ich habe zwei Premieren hintereinander hier abgesagt. Aus meiner 40-jährigen Berufserfahrung weiß ich, es gibt nicht viele Intendanten, die das Risiko bewusst eingehen, einem dann noch eine dritte anzuvertrauen. Das ist Haltung, das ist Mitmenschlichkeit. Diese zwei Dinge, finde ich, muss man jetzt von uns verlangen.

Spüren Sie in Cleveland das zerstörerische Wirken Trumps?

Nein. Was die Europäer nicht verstehen, Amerika ist anders aufgebaut als ein Land in Europa. Die einzelnen Bundesstaaten haben wesentlich mehr Gestaltungsraum als ein Bundesland in Deutschland. Amerika ist eine Ansammlung von Inseln, und Cleveland ist auch so eine Insel. Wir können uns über Zuspruch und Publikumsinteresse und auch im Finanziellen nicht beklagen. Trump beeinträchtigt unseren kleinen Betrieb überhaupt nicht.

Und der plötzlich über die Welt schwappende Antisemitismus?

Plötzlich? Um politisch in solchen Zeiten Erfolg zu haben, hat man immer ein Feindbild gebraucht. Gegen etwas zu sein, ist leicht, für etwas zu sein, hat mit Haltung zu tun, das ist wesentlich schwieriger. Die Populisten wissen das ganz genau. Aber wo sind ihre großen Lösungsvorschläge für die Gesellschaft? Wo soll man denn in zehn Jahren sein?