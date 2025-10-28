Marianne Nentwich: Der Zwangsabschied einer Legende

So ist es also bald vorbei, mit der Perspektive einer letzten Premiere, Turrinis „Was für ein schönes Ende“. Auch Juliette Larat wird da Abschied nehmen.

Und Marianne Nentwich missbilligt leidenschaftlich den heute oft gepflogenen Köpfe-Austausch. Kein Direktor in ihrem endlosen, noch unter Franz Stoß begonnenen Josefstadt-Leben habe jenseits der natürlichen Fluktuation das Ensemble angerührt. „Wir waren das letzte Haus im deutschen Sprachraum, das diese menschliche Tradition noch weitergeführt hat. Mit dem Besen kehren, das gab es bei uns nicht. Es tut halt sehr weh, dass dieser Geist jetzt anscheinend nicht mehr geschätzt wird.“

In der Tat geht es da auch um einen Ton, der über Generationen wächst, wie man es an den großen Symphonieorchestern bewundert. Marianne Nentwich verkörpert ihn heute schon fast konkurrenzlos. Sie war Schnitzlers süßes Mädel und wurde seine unergründliche Genia Hofreiter im „Weiten Land.“ Sie war die Marschallin im „Rosenkavalier“ und besetzt heute mit kauziger Anmut das Altersfach. Das Beste der 62 Jahre? Ariel Dorfmans „Der Tod und das Mädchen“, von Helmut Griem inszeniert. Sie verkörperte da eine Frau, die ihrem Folterarzt aus Zeiten der Diktatur wiederzubegegnen meint. Den Weg, sagt Marianne Nentwich, wäre sie gern noch etwas weitergegangen.