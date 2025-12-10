Reinhold Ponesch: „Die Abstraktion ist eine unendliche Geschichte“

„Immer den Farbspuren nach“, ruft Reinhold Ponesch ins Stiegenhaus. Der Farbabrieb an den Wänden des schmalen, sich wendenden Treppenaufgangs führt in den dritten Stock eines Altbaus in Wien-Simmering. Ein aufgespanntes Großformat hat vor Jahren die wegweisenden Markierungen hinterlassen. Seit 2009 kommt er jeden Tag hierher, um zu malen. „Der Weg ins Atelier ist schließlich ein kurzer – da gibt es keine Ausreden“, scherzt er. Gewohnt wird in der Wohnung unterhalb. Damals, als er die kleine Wohnung oberhalb anmietet, reduziert er Stunden bei der Polizei, um sich verstärkt seinem künstlerischen Schaffen zu widmen. Ponesch ist Künstler auf zweitem Bildungsweg.

Dabei wäre ihm die Kunst tatsächlich in die Wiege gelegt gewesen. Sein Vater war malerischer Kopist – ein Ausgleich zum Brotberuf als Elektroinstallateur. „Er war ein sehr gebildeter Mensch“, erinnert sich Ponesch. „Gerade im künstlerischen Kontext war mein Vater wahnsinnig belesen und hat immerzu Geschichten erzählt. Etwa über Goya – als Kind hat mich das aber eher gelangweilt.“ Gemalt und gezeichnet habe er hingegen immer gerne. Dass er sich jedoch zunächst gegen die Kunst entscheidet, ist einem Schlüsselerlebnis verschuldet. „Ein eher negatives“, resümiert er: Beim Zeichnen in der Schule habe er intuitiv begonnen zu abstrahieren. „Ein abschätziger Kommentar des Lehrers hatte mich damals dermaßen schockiert, dass die Lust an der Kunst erst einmal dahin war.“