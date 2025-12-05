Als Late Night deutsch wurde: 30 Jahre „Harald Schmidt Show“

Gleichzeitig habe es eine sehr konzentrierte Arbeit an den oft nur wenige Zeilen langen Witzen gegeben. „Man war gewillt Geld auszugeben“, sagte Lerch. „Der Anspruch war, es genauso gut zu machen wie die Amerikaner.“

Für Aufsehen sorgten etwa Schmidts Freude am kalkulierten Tabu-Bruch – etwa mit Witzen über Polen. Comedy-Autor Ralf Kabelka, ebenfalls Teil des Schmidt-Kosmos, wandte dazu 2019 in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung allerdings ein, dass man damals, in den 90er-Jahren, von einer anderen gesellschaftlichen Großwetterlage ausgegangen sei als heute.

„Wir waren der Ansicht, man hätte jetzt so lange darüber geredet, wo der Feind steht, was gut und böse ist, dass alle Bescheid wissen. Deshalb konnten wir mit den Grenzen spielen, Ausländerfeindlichkeit und xenophobe Klischees vorführen, indem man sie ausspricht und übertrieben klar benennt“, sagte er. Heute sei das unmöglich. „Wir leben in einer Zeit, in der die Rechte stark ist und ernst meint, worüber wir damals unsere Witze machten.“