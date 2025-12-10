Andrea Cusumano: „Ich möchte vor allem eines: Verstehen“

Die gleißende Sonne prangt hoch am Firmament. Darunter macht sich eine drückende Hitze breit, die an diesem Freitag vor Pfingsten von beinahe unerträglichem Ausmaß ist. Andrea Cusumano nimmt es dennoch gelassen. Auf Sizilien lebend, ist der italienisch-britische Künstler heiße Tage gewohnt. Aber auch er vermisst heute das wohltuende Insellüftchen. Denn die Luft scheint im Hof von Schloss Prinzendorf stillzustehen.

Die Siesta kommt da gerade gelegen – um der Hitze zu entfliehen, um über Kunst zu philosophieren, aber auch, um einfach durchzuatmen. Denn seit einigen Tagen ist er bereits auf dem niederösterreichischen Anwesen zu Gast. Wobei Gast in seinem Fall nicht ganz treffend scheint. Jede Rückkehr nach Prinzendorf gleicht einer Heimkehr. Auch dann, wenn sie – wie dieses Mal – im Zeichen der Arbeit steht.