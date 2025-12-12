Die Wiener Philharmoniker im Visier der Wichtigmacher

Steuert der Bund zum Sommernachtskonzert eigentlich etwas bei?

Bladerer: Bisher in der Größenordnung der Stadt Wien. Davon fällt jetzt ebenfalls ein Drittel weg.

Dass der Song Contest mit 22 städtischen Millionen ausgerichtet wird, gefällt Ihnen? Oder das Donauinselfest? Die Stadträtin gibt auch bekannt, die Festwochen nicht zu kürzen.

Bladerer: Das ist nicht unser Metier, dazu möchten wir nichts sagen. Es wäre vermessen, das zu kommentieren.

Dann wechseln wir das Thema. Im Sommer wurde von Bloggern, aber auch von ernstzunehmenden Medien plötzlich kampagnisiert, das Orchester sei nicht mehr konkurrenzfähig. Anlass war ausgerechnet ein Salzburger Festspielkonzert, dessen Dirigent über Nacht eingesprungen war. Entspricht das denn den guten Sitten?

Froschauer: Das können wir uns auch nicht erklären. Diese Äußerungen kamen von Leuten, die offenbar nicht wissen, wer die Wiener Philharmoniker sind und was sie ausmacht. Natürlich hat jeder seine künstlerischen Schwankungen. Wir haben gerade eine sehr erfolgreiche Asienreise mit Thielemann hinter uns, mit 16 Konzerten auf höchstem Niveau.

Woher dann die Angriffe? Wo doch soeben in der Neuen Zürcher stand, Ihr machtet euch die Weltspitze mit dem Concertgebouw-Orchester Amsterdam aus?

Froschauer: Ich vermute, dass sich Leute wichtig machen wollen, um ihr Selbstwertgefühl zu steigern.

Bladerer: Es ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Wenn zehn Leute ein und dasselbe Konzert hören, wird der eine sagen, er habe nie etwas Schöneres gehört, und der andere bemängelt, dass eine Geigenstelle nicht ganz beisammen war. Aber diese apodiktischen Behauptungen, es müsse etwas geschehen, weil wir am Abstieg wären, sind bloßer Unfug.

Es wurde auch moniert, Ihr müsstet dringend einen Chefdirigenten beschäftigen.

Froschauer: Das kommt wieder von Leuten, die nicht wissen, wie die Wiener Philharmoniker strukturiert sind. Unsere DNA lautet: kein Chefdirigent, Selbstverwaltung und die Symbiose mit der Staatsoper. Offenbar funktioniert es nicht so schlecht. Zu uns kommen die professionellen Manager, um sich Tipps in Problemlösung zu holen. Wir sind in der Pandemiezeit als einziges Orchester nach Asien geflogen und haben damit in Japan solchen Mut verbreitet, dass unter anderem deshalb die Olympischen Spiele nicht abgesagt wurden. Wir sind zu hundert im Orchestergraben der Salzburger Festspiele gesessen, als alle anderen zugesperrt waren. Und wer kann besser beurteilen als wir, welcher Dirigent zu uns passt?

Bladerer: Es mag für andere sicher auch Vorteile bringen, für die Detailarbeit einen Chefdirigenten zu haben. Wir haben unsere zehn Abo-Konzerte, im Idealfall mit den zehn besten Dirigenten der Welt, wo jeder seine Stärken und sein spezielles Repertoire einbringt. Wir wollen mit jedem unserer Dirigenten das Beste herausholen und profitieren davon enorm.

Ja aber, es muss doch „eine Frau“ her, wie bestimmte Spezialisten fordern. Auch ins Neujahrskonzert!

Froschauer: Ich will Musik machen, das ist für mich vordringlich. Schauen Sie sich den Kreis unserer Neujahrskonzertdirigenten an: der Chef von Chicago Symphony (Riccardo Muti, Anm.), der Chef der New Yorker Philharmoniker (Gustavo Dudamel, Anm.), der Chef in Cleveland (Franz Welser-Möst, Anm.). Wo sind denn die Frauen in diesen Positionen? Wenn eine Frau kommt, von der wir meinen, dass sie die Richtige ist – und das wird bald sein –, wird sie auch ein Neujahrskonzert dirigieren. Bladerer: Außerdem hat Mirga Gražinytė-Tyla bei uns ein gutes Abo dirigiert. Sie wird wiederkommen, wir haben schöne Pläne gemeinsam mit ihr. Aber speziell das Neujahrskonzert ist auch eine Frage der Zeit. Der Dirigierberuf ist ein Langstreckenprojekt, ein Marathon. Man braucht Zeit, um sich zu entwickeln.