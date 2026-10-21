Am Montag unterzeichneten die Bundesregierung und Nvidia beim Invest-in-Germany-Gipfel in Berlin eine gemeinsame Absichtserklärung. Neben Bundeskanzler Merz waren das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt beteiligt. Im Mittelpunkt steht sogenannte physische KI, also künstliche Intelligenz für Roboter, autonome Fahrzeuge und Fabriken. Rechenleistung soll unter anderem aus der Industrial AI Cloud der Deutschen Telekom kommen, die mit Nvidia-Chips der Blackwell-Generation arbeitet.

Huang kündigte zudem Beteiligungen an vier deutschen Start-ups an: am Münchner Robotikunternehmen Agile Robots, am Münchner Gesundheits-IT-Anbieter Avelios Medical, an Mirelo, das mit KI Töne und Geräusche erzeugt, sowie am Berliner Satellitenbauer Reflex Aerospace. Sie sind Teil von Investitionen von fast zehn Milliarden US-Dollar, die Nvidia in Europa zugesagt hat. Mit Siemens arbeitet der Konzern an KI-gesteuerten Fabriken.

Bei einem Gespräch mit Merz im ehemaligen Kraftwerk Berlin wandte sich Huang an die deutsche Industrie: „KI kann Ihre Fähigkeiten nur erweitern, sie wird Ihre Fähigkeiten nicht ersetzen.“ Wenige Tage zuvor hatte er vor Journalistinnen und Journalisten in London gewarnt, Deutschland drohe im Wettlauf um KI zurückzufallen.

Die GTC ist Nvidias Konferenzreihe für Entwicklerinnen und Entwickler, Forschende und Unternehmen. In Berlin stehen von 20. bis 22. Oktober mehr als 100 Sessions auf dem Programm, von der Programmierplattform CUDA über KI-Agenten bis zur Robotik.