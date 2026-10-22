Ryan Reynolds wird am Freitag, dem 23. Oktober, 50 Jahre alt. Der in Vancouver geborene Schauspieler ist mit der Comicfigur Deadpool zu einem der bekanntesten Gesichter Hollywoods geworden, erst im September brachte Apple TV seinen Actionfilm Mayday an der Seite von Kenneth Branagh heraus.

Reynolds ist längst mehr als ein Schauspieler. Er produziert mit seiner eigenen Firma, war an einer Gin-Marke und einem Mobilfunkanbieter beteiligt, die an Großkonzerne verkauft wurden, und besitzt gemeinsam mit dem US-Schauspieler Rob McElhenney den walisischen Fußballklub Wrexham AFC. Begonnen hat diese Laufbahn mit einer kanadischen Jugendserie.