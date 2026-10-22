Ryan Reynolds feiert am 23. Oktober seinen 50. Geburtstag. Wie der Sohn eines Polizisten aus Vancouver mit Deadpool zum Weltstar wurde, mit Gin und Mobilfunk Geschäfte machte und einen walisischen Fußballklub nach oben führte.
Ryan Reynolds wird am Freitag, dem 23. Oktober, 50 Jahre alt. Der in Vancouver geborene Schauspieler ist mit der Comicfigur Deadpool zu einem der bekanntesten Gesichter Hollywoods geworden, erst im September brachte Apple TV seinen Actionfilm Mayday an der Seite von Kenneth Branagh heraus.
Reynolds ist längst mehr als ein Schauspieler. Er produziert mit seiner eigenen Firma, war an einer Gin-Marke und einem Mobilfunkanbieter beteiligt, die an Großkonzerne verkauft wurden, und besitzt gemeinsam mit dem US-Schauspieler Rob McElhenney den walisischen Fußballklub Wrexham AFC. Begonnen hat diese Laufbahn mit einer kanadischen Jugendserie.
Der 50. Geburtstag und der Film Mayday
Seinen runden Geburtstag feiert Reynolds kurz nach dem Start seines jüngsten Films. In Mayday spielt er den US-Marinepiloten Troy Kelly, der während des Kalten Kriegs nach einer gescheiterten Geheimmission hinter den feindlichen Linien in Russland strandet. Hilfe bekommt er ausgerechnet von einem früheren KGB-Agenten mit einer Schwäche für die amerikanische Kultur, gespielt von Kenneth Branagh.
Regie führten John Francis Daley und Jonathan Goldstein, die auch das Drehbuch geschrieben haben. Der Film ist seit 4. September 2026 weltweit bei Apple TV abrufbar. Reynolds ist über seine Produktionsfirma Maximum Effort zudem als ausführender Produzent beteiligt. Das Prinzip zieht sich durch seine Karriere: Seit Jahren steht er nicht nur vor der Kamera, sondern entwickelt und vermarktet seine Projekte selbst.
Herkunft: Der jüngste von vier Brüdern
Ryan Rodney Reynolds kam am 23. Oktober 1976 in Vancouver in der kanadischen Provinz British Columbia zur Welt. Er ist der jüngste von vier Söhnen. Sein Vater James war Beamter der kanadischen Bundespolizei Royal Canadian Mounted Police und arbeitete später im Lebensmittelgroßhandel, seine Mutter Tamara war im Einzelhandel tätig. Der Vater starb 2015.
Reynolds besuchte die Kitsilano Secondary School in Vancouver, die er 1994 abschloss. Vor der Kamera stand er da bereits seit mehreren Jahren: Ab 1991 spielte er in der Jugendserie Hillside, einer kanadischen Produktion, die in den USA unter dem Titel Fifteen ausgestrahlt wurde.
Der Weg nach Hollywood
Nach weiteren Fernsehrollen gelang Reynolds der Durchbruch in den USA mit der Sitcom Two Guys and a Girl, in der er von 1998 bis 2001 eine Hauptrolle spielte. 2002 folgte mit der Collegekomödie Van Wilder die erste große Kinohauptrolle. In den Jahren danach wechselte er zwischen Komödien und Actionfilmen, darunter der Vampirfilm Blade: Trinity aus dem Jahr 2004.
2009 brachte gleich zwei wichtige Rollen. In der romantischen Komödie Selbst ist die Braut spielte er an der Seite von Sandra Bullock, und in X-Men Origins: Wolverine trat er erstmals als Wade Wilson auf, jene Figur, die später als Deadpool berühmt werden sollte. Rückschläge blieben nicht aus: Die aufwendige Comicverfilmung Green Lantern aus dem Jahr 2011 blieb hinter den Erwartungen zurück. Reynolds nahm den Film in seinen späteren Deadpool-Auftritten selbst immer wieder auf die Schaufel.
Deadpool: Die Rolle seines Lebens
Jahrelang setzte sich Reynolds für einen eigenen Film über den respektlosen Söldner aus den Marvel-Comics ein. 2016 kam Deadpool schließlich in die Kinos, mit Reynolds als Hauptdarsteller und Produzent. Die derbe, mit Anspielungen auf Hollywood gespickte Actionkomödie wurde zum Überraschungserfolg und brachte ihm eine Golden-Globe-Nominierung ein.
2018 folgte Deadpool 2, an dessen Drehbuch Reynolds mitschrieb. 2024 kam mit Deadpool & Wolverine der dritte Teil heraus, diesmal an der Seite von Hugh Jackman, mit dem Reynolds seit Jahren eine öffentlich inszenierte Scheinfeindschaft pflegt. Der Film wurde zum kommerziell erfolgreichsten seiner Laufbahn. Dazwischen lagen weitere Publikumserfolge wie Detective Pikachu (2019), in dem er dem Pokémon seine Stimme lieh, die Actionkomödie Free Guy (2021) und der Science-Fiction-Film The Adam Project (2022).
Dreharbeiten in Wien: Die Frau in Gold
Einen direkten Bezug zu Österreich hat einer seiner ernsteren Filme. In Die Frau in Gold aus dem Jahr 2015 spielte Reynolds den Anwalt E. Randol Schoenberg, einen Enkel des Komponisten Arnold Schönberg. Gemeinsam mit Maria Altmann, dargestellt von Helen Mirren, kämpft er um die Rückgabe von Gustav Klimts Porträt Adele Bloch-Bauer I, das die Nationalsozialisten der Familie geraubt hatten. Österreich gab das als Goldene Adele bekannte Gemälde 2006 an die Erbinnen und Erben zurück.
Gedreht wurde zu großen Teilen in Wien, unter anderem am Heldenplatz, vor der Staatsoper, im Hotel Sacher und am Oberen Belvedere.
Unternehmer: Gin, Mobilfunk und Werbung
Abseits der Leinwand hat sich Reynolds als Unternehmer einen Namen gemacht. 2018 gründete er die Produktionsfirma Maximum Effort, die mit kurzen, selbstironischen Werbespots bekannt wurde, in denen Reynolds meist selbst auftritt. Im selben Jahr stieg er bei der Marke Aviation American Gin ein. 2020 kündigte der Spirituosenkonzern Diageo die Übernahme der Marke an, laut Diageo für bis zu 610 Millionen US-Dollar. Reynolds behielt eine Beteiligung und blieb für die kreative Ausrichtung der Marke zuständig.
Ende 2019 beteiligte er sich am US-Mobilfunkanbieter Mint Mobile. Der Konzern T-Mobile US kündigte im März 2023 an, Mint für bis zu 1,35 Milliarden Dollar zu übernehmen, und schloss den Kauf 2024 ab.
Wrexham: Vom Hollywoodstar zum Klubbesitzer
Für Aufsehen weit über Hollywood hinaus sorgte 2020 die Übernahme des walisischen Traditionsklubs Wrexham AFC. Gemeinsam mit dem US-Schauspieler und Produzenten Rob McElhenney kaufte Reynolds den damals in der fünften englischen Liga spielenden Verein, die Übernahme wurde im Februar 2021 abgeschlossen. Die Dokuserie Welcome to Wrexham begleitet seither Klub und Stadt und wurde mehrfach mit Emmys ausgezeichnet.
Sportlich folgten drei Aufstiege in Folge bis in die Championship, die zweithöchste englische Spielklasse. In der Saison 2025/26 verpasste Wrexham die Aufstiegs-Play-offs für die Premier League knapp. Daneben investierte Reynolds unter anderem als Teil einer Investorengruppe in das Formel-1-Team Alpine.
Auszeichnungen und Familie
Im Dezember 2016 erhielt Reynolds einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. In seiner Heimat Kanada wurde er mehrfach geehrt: 2021 mit dem Governor General's Performing Arts Award, 2023 mit dem Order of British Columbia. Im Oktober 2024 wurde er zum Officer des Order of Canada ernannt, die Insignien erhielt er am 1. Juli 2025. Die Ordenskanzlei hebt in der Begründung neben den Deadpool-Filmen sein Engagement für kanadische Organisationen wie Water First Education, Covenant House Vancouver und die SickKids Foundation hervor.
Reynolds war von 2008 bis 2011 mit der Schauspielerin Scarlett Johansson verheiratet. Seit 2012 ist er mit der Schauspielerin Blake Lively verheiratet, das Paar hat vier Kinder und lebt im Bundesstaat New York. Reynolds besitzt die kanadische und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.
Steckbrief
Name
Ryan Rodney Reynolds
Geboren
23. Oktober 1976 in Vancouver (Kanada)
Beruf
Schauspieler, Produzent, Unternehmer
Wichtige Filme und Serien
Hillside (ab 1991), Two Guys and a Girl (1998 bis 2001), Van Wilder (2002), Selbst ist die Braut (2009), Die Frau in Gold (2015), Deadpool (2016), Deadpool 2 (2018), Free Guy (2021), Deadpool & Wolverine (2024), Mayday (2026)
Unternehmen
Maximum Effort (gegründet 2018), Miteigentümer von Wrexham AFC (seit 2021), frühere Beteiligungen an Aviation American Gin und Mint Mobile
Auszeichnungen
Stern auf dem Hollywood Walk of Fame (2016), Governor General's Performing Arts Award (2021), Order of British Columbia (2023), Officer of the Order of Canada (2024)
Familie
verheiratet mit Blake Lively, vier Kinder