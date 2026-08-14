Jelineks „Unter Tieren“ bei den Salzburger Festspielen – mit Peter Thiel?

Wie lässt sich Elfriede Jelineks Text „Unter Tieren“ überhaupt inszenieren? Es sei eine Herausforderung, gab Regisseur Nicolas Stemann am Mittwoch vor Medien Einblicke in die Pläne. Die Text könne als Fabel gelesen werden. Möglich sei aber auch, dass die Tiere sprechen, weil es keine Menschen mehr gibt, die KI übernommen habe und sie auf den Trümmern eines zerbrochenen Systems stehen. Es werde jedenfalls „ein großes Text-Happening“, verriet Stemann.

Die Uraufführung von „Unter Tieren“ findet am kommenden Sonntag auf der Perner-Insel statt. Pause ist keine geplant. Das Publikum werde sich aber jederzeit nach draußen begeben können, die Aufführung wird – ähnlich wie bei einer Aktionärsversammlung – auf Monitoren in die Pausenräume übertragen. Ein Setting, das Stemann schon 2009 bei Jelineks Wirtschaftskomödie „Die Kontrakte des Kaufmanns“ gewählt hat. Das Kommen und Gehen des Publikums könne man auch als Marktbewegung verstehen. „Der Saal wird leerer und voller.“ „Wir arbeiten uns an diesem Text ab und laden die Leute dazu ein, sich das anzusehen“, erklärte der Regisseur.