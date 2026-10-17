NOTTINGHAM, 15. OKTOBER 2026: Prinz Harry, Herzog von Sussex, und seine Ehefrau Meghan, Herzogin von Sussex, kommen zu einem Besuch des Community Recording Studio (CRS) im Stadtteil St Anns. Das 1991 gegründete Studio vermittelt Jugendlichen Kenntnisse in Film, Video und Musik, stellt professionelle Ausrüstung bereit und schafft Kontakte zu Musikern und der Branche.©APA-Images, AFP, DARREN STAPLES
Meghan Markle lebt seit Ende August mit Prinz Harry und den Kindern wieder in Großbritannien, in Nottingham zeigte sich das Paar nun erstmals gemeinsam. Herkunft, Karriere, Megxit und Geschäfte der Herzogin von Sussex im Porträt.
Meghan Markle ist zurück auf britischem Boden, und diesmal zeigt sie sich auch öffentlich. Am 15. Oktober 2026 besuchte die Herzogin von Sussex gemeinsam mit Prinz Harry Jugendprojekte in Nottingham. Es war der erste gemeinsame öffentliche Auftritt des Paares, seit die Familie Ende August aus Kalifornien nach Großbritannien übersiedelt ist.
Für die 45-Jährige schließt sich damit ein Kreis. In Nottingham hatten Harry und Meghan im Dezember 2017, wenige Tage nach ihrer Verlobung, ihren ersten offiziellen gemeinsamen Termin absolviert. Dazwischen liegen eine Hochzeit auf Schloss Windsor, zwei Kinder, der Rückzug aus dem Königshaus im Jahr 2020 und ein neues Leben als Unternehmerin in Kalifornien.
Der Auftritt in Nottingham
Erste Station in Nottingham war das Community Recording Studio im Stadtteil St Ann's. Das 1991 gegründete Studio vermittelt Jugendlichen Kenntnisse in Film, Video und Musik, stellt professionelle Ausrüstung bereit und knüpft Kontakte zu Musikerinnen, Musikern und der Branche. Auf dem Programm standen außerdem Besuche bei weiteren Einrichtungen, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern.
Ein offizieller royaler Termin war der Besuch nicht, denn Harry und Meghan sind keine arbeitenden Mitglieder des Königshauses mehr. Seit ihrer Ankunft in Großbritannien hatte Harry bereits mehrere Termine für Wohltätigkeitsorganisationen absolviert, darunter für die von ihm gegründeten Invictus Games. Meghan war bis Nottingham nicht öffentlich aufgetreten.
Die Rückkehr nach Großbritannien
Mitte August 2026 wurde bekannt, dass das Herzogspaar mit Archie und Lilibet nach Großbritannien zurückkehren will. Ende August landete die Familie in England. Sie lebt nicht in einer königlichen Residenz, sondern in einem privaten Haus außerhalb Londons. Die Kinder besuchen seit September britische Schulen. Das Anwesen im kalifornischen Montecito behält die Familie.
Der Rückkehr gingen Annäherungen an die Familie voraus. Im September 2025 traf Harry seinen Vater König Charles III. zum Tee im Londoner Clarence House. Im Juli 2026 empfingen der König und Königin Camilla Harry, Meghan und die beiden Kinder in Gloucestershire.
An der Rolle des Paares ändert der Umzug nichts. Anfang September stellte König Charles in einem Schreiben an Regierung und Militär klar, dass Harry und Meghan keine arbeitenden Mitglieder der königlichen Familie mehr seien. Ihre Stellung gleiche jener von Privatpersonen mit geschäftlichen und wohltätigen Interessen. Staatlich finanzierten Personenschutz erhält die Familie nicht. Premierminister Andy Burnham nannte die Rückkehr eine private Angelegenheit. Meghan führt ihre Lifestyle-Marke As Ever von England aus weiter.
Herkunft und Ausbildung in Los Angeles
Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren. Ihre Mutter Doria Ragland ist Sozialarbeiterin und Yogalehrerin, ihr Vater Thomas Markle arbeitete als Lichtdesigner für Fernsehproduktionen. Über ihn kam Meghan schon als Kind mit dem Leben am Set in Berührung. Die Eltern ließen sich 1988 scheiden. Aus der ersten Ehe des Vaters hat sie zwei ältere Halbgeschwister.
Meghan besuchte in Los Angeles Privatschulen, zuletzt die katholische Immaculate Heart High School. An der Northwestern University bei Chicago studierte sie Theater und Internationale Studien und schloss 2003 ab. Während des Studiums absolvierte sie ein Praktikum an der US-Botschaft in Buenos Aires.
Der Durchbruch mit "Suits"
Zurück in Los Angeles hielt sich Meghan mit kleinen Fernsehrollen über Wasser. 2002 hatte sie einen Auftritt in der Seifenoper "General Hospital", später war sie in einigen Folgen der Spielshow "Deal or No Deal" zu sehen, es folgten Gastrollen in Serien.
Der Durchbruch gelang ihr mit der Anwaltsserie "Suits", die in Toronto gedreht wurde. Sieben Staffeln lang, von 2011 bis 2018, spielte sie die Anwaltsgehilfin Rachel Zane, die sich zur Anwältin hocharbeitet. Mit dem Ende der siebenten Staffel stieg sie gemeinsam mit Serienpartner Patrick J. Adams aus. Parallel betrieb sie von 2014 bis 2017 den Lifestyle-Blog "The Tig".
2011 heiratete Meghan den Filmproduzenten Trevor Engelson. Die Ehe hielt nur rund zwei Jahre.
Engagement für Frauenrechte
Für Frauenrechte setzte sie sich schon als Kind ein. In einer Rede bei UN Women zum Internationalen Frauentag 2015 erzählte sie, dass sie mit elf Jahren an die damalige First Lady Hillary Clinton und an einen Konsumgüterkonzern geschrieben hatte, weil eine Werbung für Spülmittel Frauen auf die Küche reduzierte. Der Spot wurde daraufhin geändert. Bei UN Women war sie als Fürsprecherin für die politische Teilhabe von Frauen engagiert, außerdem reiste sie als Botschafterin der Hilfsorganisation World Vision nach Ruanda.
Prinz Harry und die Hochzeit in Windsor
Im Sommer 2016 lernten sich Meghan und Prinz Harry über eine gemeinsame Bekannte kennen. Am 8. November 2016 bestätigte der Kensington-Palast die Beziehung, verbunden mit einem ungewöhnlich deutlichen Appell an die Medien, die Privatsphäre der Schauspielerin zu respektieren. Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatte das Paar im September 2017 bei den Invictus Games in Toronto.
Am 27. November 2017 gaben die beiden ihre Verlobung bekannt, am 1. Dezember folgte der erste offizielle gemeinsame Termin in Nottingham. Am 19. Mai 2018 heirateten Harry und Meghan in der St George's Chapel auf Schloss Windsor. Die Braut trug ein Kleid von Givenchy. Am Hochzeitstag verlieh die Queen ihrem Enkel den Titel Herzog von Sussex, Meghan wurde damit Herzogin von Sussex.
Am 6. Mai 2019 kam Sohn Archie Harrison zur Welt, am 4. Juni 2021 Tochter Lilibet Diana. Seit der Thronbesteigung ihres Großvaters König Charles III. tragen beide die Titel Prinz und Prinzessin.
Der Rückzug aus dem Königshaus
Im Jänner 2020 kündigten Harry und Meghan an, sich als ranghohe Mitglieder der königlichen Familie zurückzuziehen. Sie wollten finanziell unabhängig werden und zwischen Großbritannien und Nordamerika pendeln. Nach Beratungen mit der Queen verzichteten sie auf die Anrede Königliche Hoheit und auf öffentliche Gelder, die Marke "Sussex Royal" gaben sie auf. Seit dem Frühjahr 2020 leben sie in Kalifornien, wo sie die Stiftung Archewell gründeten.
Im März 2021 gaben Harry und Meghan der US-Moderatorin Oprah Winfrey ein Fernsehinterview, in dem Meghan von großem psychischem Druck und Rassismus während ihrer Zeit im Königshaus sprach. Der Buckingham-Palast reagierte mit einer Erklärung, wonach die angesprochenen Themen ernst genommen und von der Familie privat behandelt würden. Es folgten eine Dokuserie des Paares auf Netflix im Dezember 2022 und Harrys Memoiren "Spare" im Jänner 2023. Im Juni 2023 gaben die beiden ihren britischen Wohnsitz Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor auf.
Unternehmerin mit Netflix-Serie und eigener Marke
In Kalifornien baute Meghan ein eigenes Geschäft auf. 2021 erschien ihr Kinderbuch "The Bench", 2022 ihr Podcast "Archetypes". Im März 2025 startete auf Netflix die Lifestyle-Serie "With Love, Meghan", in der sie kocht, gärtnert und Gäste empfängt, eine zweite Staffel folgte im selben Jahr.
Ebenfalls 2025 brachte sie ihre Marke As Ever auf den Markt, mit Produkten wie Fruchtaufstrichen, Honig und Tees. Im April 2025 startete ihr zweiter Podcast "Confessions of a Female Founder", in dem sie mit Gründerinnen über deren Unternehmen spricht.
Reisen im Stil einer Royal Tour
Neben dem Geschäft absolviert das Paar weiterhin Auslandsreisen, die an royale Besuche erinnern. 2024 waren Harry und Meghan in Nigeria und in Kolumbien. Im April 2026 reisten sie nach Australien. In Melbourne besuchten sie das Royal Children's Hospital, das Australian National Veterans Arts Museum und eine Einrichtung für wohnungslose Frauen, in Sydney waren sie mit der Organisation Invictus Australia zu einer Segeltour im Hafen unterwegs.
Steckbrief
Name
Meghan, Herzogin von Sussex, geboren als Rachel Meghan Markle
Geboren
4. August 1981 in Los Angeles, Kalifornien (USA)
Eltern
Doria Ragland und Thomas Markle
Ausbildung
Studium von Theater und Internationalen Studien an der Northwestern University (Abschluss 2003)
Beruf
Schauspielerin, Unternehmerin (Marke As Ever), Podcasterin
Bekannteste Rolle
Rachel Zane in der Serie "Suits" (2011 bis 2018)
Ehe
seit 19. Mai 2018 mit Prinz Harry, Herzog von Sussex; erste Ehe ab 2011 mit Trevor Engelson
Kinder
Prinz Archie (geboren 2019) und Prinzessin Lilibet (geboren 2021)
Wichtigste Stationen
Rückzug aus dem Königshaus 2020, Netflix-Serie "With Love, Meghan" 2025, Rückkehr nach Großbritannien im August 2026
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