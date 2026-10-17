Meghan Markle ist zurück auf britischem Boden, und diesmal zeigt sie sich auch öffentlich. Am 15. Oktober 2026 besuchte die Herzogin von Sussex gemeinsam mit Prinz Harry Jugendprojekte in Nottingham. Es war der erste gemeinsame öffentliche Auftritt des Paares, seit die Familie Ende August aus Kalifornien nach Großbritannien übersiedelt ist.

Für die 45-Jährige schließt sich damit ein Kreis. In Nottingham hatten Harry und Meghan im Dezember 2017, wenige Tage nach ihrer Verlobung, ihren ersten offiziellen gemeinsamen Termin absolviert. Dazwischen liegen eine Hochzeit auf Schloss Windsor, zwei Kinder, der Rückzug aus dem Königshaus im Jahr 2020 und ein neues Leben als Unternehmerin in Kalifornien.