Grabmayr: „Statements“ im Buchformat

An der Seite von Grabmayr Estate-CEO Jakob Grabmayr führte NEWS-Kunstredakteur Patrick Schuster durch den Abend. „Jakob hatte mich damals motiviert, Menschen zu treffen, die aus erster Hand von seinem Vater erzählen können“, erinnert sich Schuster an die Zeit der Produktion. „Besonders stolz macht es mich, dass uns damit Zeitzeugnisse gelungen sind, die heute in dieser Form leider nicht mehr möglich wären – Hannes Androsch verstirbt wenige Monate nach unserem Treffen und Herbert Brandl, völlig überraschend, rund ein Jahr danach.“

Nicht weniger erfreut zeigt sich Jakob Grabmayr: „Weder handelt es sich um ein klassisches Kunstbuch noch eine Biografie, sondern um eine sehr persönliche Publikation – es freut mich, dass wir es geschafft haben, all die darin enthaltenen Erinnerungen für die Nachwelt zu konservieren.“ Sein Dank gilt all jenen, die dieses Projekt überhaupt erst möglich gemacht haben. Allen voran den Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern seines Vaters.